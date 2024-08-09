前市長候選人辱警垃圾　「最狂媽媽」陳美妃3年涉10餘案又判刑

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但陳美妃落選後爭議不斷，先是和子女帶著超長恐龍氣球進捷運站遭攔阻，開直播控訴站務人員妨害自由，當場戳破被她取名「盧秀燕」的氣球，怒嗆「台中選了一個肖郎（台語：瘋子）、肖郎政府」。之後又挑戰連署參選總統，繳交25萬餘份連署書只有2份通過查核，100萬保證金被沒收。她與社區住戶、保全經常發生紛爭，更成了派出所常客。
判決書指出，陳美妃於今年5月31日晚間9時許，在社區大樓管理室與管理員及多位住戶發生爭執，兩名警員前往處理，陳美妃以警員未逮捕管理員，質疑偏袒保全公司，並辱罵「你可以滾了」，「我們不跟這個什麼『垃圾』（李員）講話」、「這一種叫做為民服務的『垃圾』」。
李姓警員以陳美妃對他言詞攻擊，當場表明欲以現行犯逮捕，陳美妃之子陳俊穎不僅出手推擠，還揮打警察頭部，導致左臉挫傷紅腫等。事後陳美妃辯稱辱罵之詞是「我情緒上的用語」，陳俊穎則坦承犯行。
台中地方法院認為，陳美妃、陳俊穎只因與社區管理員發生細故，不思理性和平方式解決，遷怒處理報案的員警，均屬不該。且陳美妃從2021年起至今，至少曾犯過10件以上的公然侮辱罪、3件妨害公務罪，沒有從中習得教訓，仍恣意辱罵他人，欠缺自省自控能力，判處拘役59日，陳俊穎判刑59日，如易科罰金各為5萬9千元，可上訴。