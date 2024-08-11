林郁婷奪金！愛爾達主播曝「3年前東奧辛酸」　她邊哭邊說對不起

「奧運銀牌梁偉鏗」來林口看aespa？導播大Cue他　觀眾瘋了：蔡哥

▲aespa林口演唱會來到第三天，最後點觀眾熱舞環節的主人公，竟是撞臉「奧運羽球銀牌」梁偉鏗的蔡哥（右），驚喜9000名觀眾。（圖／資料照、讀者提供）
▲aespa林口演唱會來到第三天，最後點觀眾熱舞環節的主人公，竟是撞臉「奧運羽球銀牌」梁偉鏗的蔡哥（右），驚喜9000名觀眾。（圖／資料照、讀者提供）

記者陳雅蘭／桃園報導

南韓女團aespa今（11）日在林口體育館舉辦演唱會，最後的「點歌Cue粉絲跳舞」環節上，繼第一天的王彩樺第二天的Joeman後，第三場則是Cue到撞臉本屆奧運「羽球男子雙打銀牌」梁偉鏗的蔡哥，蔡哥驚慌失措亂舞的模樣，成功逗樂9000名觀眾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲aespa在林口表演時，在互動環節Cue王彩樺跳《Supernova》，她們還被一隻蜻蜓嚇到狂尖叫逃跑，整整畫面相當逗趣。（圖／記者李政龍攝、讀者提供）
▲▼aespa的林口演唱會第一天結尾，Cue到王彩樺跳《Supernova》（上）第二天則是點名Joeman表演《Supernova》。（圖／資料照、讀者提供）
▲Joeman現身aespa演唱會熱舞。（圖／讀者提供）
《2024 aespa LIVE TOUR - SYNK：PARALLEL LINE in TAIPEI》的演唱會尾聲，Karina、Winter、Giselle、寧寧表演完今年5月發表的新歌《Armageddon》後，就會立即到後台換裝，此時全場就會玩起點播跳舞，當導播照到觀眾席的粉絲，當事人就要依照播出的音樂表演；而今天第一位被點名的，就是網紅蔡哥。

蔡哥發現自己的臉出現在大螢幕上，臉上出現大大的「尷尬」，但仍努力跳完《Armageddon》，正經搞笑亂舞的畫面，全場激動尖叫。

▲網紅蔡哥與麟洋配的中國對手梁偉鏗撞臉。（圖／IG、梁偉鏗微博）
▲網紅蔡哥（左）與「麟洋配」的中國對手梁偉鏗撞臉，逗樂球迷（圖／IG、梁偉鏗微博）
其實蔡哥這個月超紅，因為當王麒麟、李洋於8月4日開打羽球金牌戰時，許多網友都覺得蔡哥與「麟洋配」的中國對手梁偉鏗「長超像」，使得蔡哥一夕之間大爆紅。網友還因此做迷因圖，「謝謝蔡哥支援『收銀』」也成了大家最愛的一句話。

蔡哥曾發文表示因為「撞臉」的關係，IG私訊被灌爆，他就模仿梁偉鏗說：「我沒有去巴黎！不用再謝謝我了！」感謝大家的喜愛，同時恭喜「麟洋配」得獎。

aespa林口打羽球「她輸慘要把屁股推到微博第1」　寧寧急喊不行PO

aespa點名王彩樺跳Supernova超爆笑　4人下秒被蜻蜓嚇到尖叫逃亡

aespa讚爆台北！Karina突然衝下台　搖滾區嚇歪「幸福來的突然」

aespa林口秀蠍子腿！金曲旋律一下　9000人：Su Su Su Supernova

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生