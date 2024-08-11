「奧運銀牌梁偉鏗」來林口看aespa？導播大Cue他 觀眾瘋了：蔡哥
南韓女團aespa今（11）日在林口體育館舉辦演唱會，最後的「點歌Cue粉絲跳舞」環節上，繼第一天的王彩樺、第二天的Joeman後，第三場則是Cue到撞臉本屆奧運「羽球男子雙打銀牌」梁偉鏗的蔡哥，蔡哥驚慌失措亂舞的模樣，成功逗樂9000名觀眾。
記者陳雅蘭／桃園報導
《2024 aespa LIVE TOUR - SYNK：PARALLEL LINE in TAIPEI》的演唱會尾聲，Karina、Winter、Giselle、寧寧表演完今年5月發表的新歌《Armageddon》後，就會立即到後台換裝，此時全場就會玩起點播跳舞，當導播照到觀眾席的粉絲，當事人就要依照播出的音樂表演；而今天第一位被點名的，就是網紅蔡哥。
蔡哥發現自己的臉出現在大螢幕上，臉上出現大大的「尷尬」，但仍努力跳完《Armageddon》，正經搞笑亂舞的畫面，全場激動尖叫。
其實蔡哥這個月超紅，因為當王麒麟、李洋於8月4日開打羽球金牌戰時，許多網友都覺得蔡哥與「麟洋配」的中國對手梁偉鏗「長超像」，使得蔡哥一夕之間大爆紅。網友還因此做迷因圖，「謝謝蔡哥支援『收銀』」也成了大家最愛的一句話。
蔡哥曾發文表示因為「撞臉」的關係，IG私訊被灌爆，他就模仿梁偉鏗說：「我沒有去巴黎！不用再謝謝我了！」感謝大家的喜愛，同時恭喜「麟洋配」得獎。