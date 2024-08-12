陳智菡稱查帳才知「蒔間」　再曝爭議單據找到了！是會計財務疏失

除草兼賺外快！移除外來種小花蔓澤蘭　台中獎勵金比外縣市高6成

▲林業保育署台中分署人員以「超出行情」的每公斤8元，向民眾收購小花蔓澤蘭。（圖／林業署台中分署提供，2024.08.12）
▲林業保育署台中分署人員以「超出行情」的每公斤8元，向民眾收購小花蔓澤蘭。（圖／林業署台中分署提供，2024.08.12）

記者顏幸如／台中報導

在台灣山林間成為綠害的外來種植物小花蔓澤蘭，每年10月是其開花期，林業保育署在每年8、9月的最佳移除時機，推動各種移除小花蔓澤蘭活動，各地多以每公斤5元的收購價獎勵金，呼籲民眾響應。台中因市政府另提撥補助經費，每公斤加碼到8元，除了東勢、和平的常駐收購點，8月下旬至9月下旬，將加開7場次的收購服務，供民眾除草兼賺外快。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台中市小花蔓澤蘭、香澤蘭的收購據點資訊。（圖／林業署台中分署提供，2024.08.12）
▲台中市小花蔓澤蘭、香澤蘭的收購據點資訊。（圖／林業署台中分署提供，2024.08.12）
林業保育署台中分署表示，為降低入侵植物的危害，已在東勢區雙崎工作站、和平區麗陽工作站設置兩個小花蔓澤蘭及香澤蘭的常駐收購點，全年都有收購服務，為服務台中其他區域民眾，今年加開上午10點至11點的收購場次，分別於后里區毘盧禪寺（8/19）、和平區中坑里辧公室（8/22）、和平區烏寶宮（9/4）、新社區大坑5-1步道入口（9/11）、太平區頭汴社區活動中心（9/18）、和平區農會（9/19）、霧峰區公所（9/21），請民眾詳記各收購點的時間地點，以免撲空。

台中分署指出，植物殺手小花蔓澤蘭生命力旺盛，每年10月份開始開花結果，每平方公尺可產約17萬粒種子，種子隨風傳播落土生長，一旦攀上樹木就會纏繞攀附全株植物，阻礙樹木光合作用而死亡，嚴重破壞本土原生植物的生態。

▲小花蔓澤蘭自基部延伸3至5條主脈，葉子對生，葉片呈心狀卵形，邊緣有粗齒或淺波狀圓。（圖／林業署台中分署提供，2024.08.12）
▲小花蔓澤蘭自基部延伸3至5條主脈，葉子對生，葉片呈心狀卵形，邊緣有粗齒或淺波狀圓。（圖／林業署台中分署提供，2024.08.12）
每年10月至隔年2月是小花蔓澤蘭的開花結實期，所以在9月前移除小花蔓澤蘭是最好防治時機，農業部訂定每年8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭防治月，並選定每年9月第1個星期六為全國防治日。台中分署持續與台中市政府攜手合作，設籍台中市的市民或登記在台中市的民間團體，收購價從每公斤5元加碼至8元，期望透過公私協力的力量，共同維護生物多樣性。

馬來貘「英雄」來台不幸逝世　動團喊：停止引進域外動物

「武裝雙棘蟹」大軍入侵南台灣！一天可捕獲1000隻　詭異外型曝光

車主哭哭！一夜慘遭襲千屎彈　白尾八哥徹夜狂叫住戶揚言毒鳥

影／台灣黑熊媽媽帶逛桃山森林　小熊逗弄鏡頭君、搔癢全被拍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生