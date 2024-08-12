除草兼賺外快！移除外來種小花蔓澤蘭 台中獎勵金比外縣市高6成
在台灣山林間成為綠害的外來種植物小花蔓澤蘭，每年10月是其開花期，林業保育署在每年8、9月的最佳移除時機，推動各種移除小花蔓澤蘭活動，各地多以每公斤5元的收購價獎勵金，呼籲民眾響應。台中因市政府另提撥補助經費，每公斤加碼到8元，除了東勢、和平的常駐收購點，8月下旬至9月下旬，將加開7場次的收購服務，供民眾除草兼賺外快。
記者顏幸如／台中報導
林業保育署台中分署表示，為降低入侵植物的危害，已在東勢區雙崎工作站、和平區麗陽工作站設置兩個小花蔓澤蘭及香澤蘭的常駐收購點，全年都有收購服務，為服務台中其他區域民眾，今年加開上午10點至11點的收購場次，分別於后里區毘盧禪寺（8/19）、和平區中坑里辧公室（8/22）、和平區烏寶宮（9/4）、新社區大坑5-1步道入口（9/11）、太平區頭汴社區活動中心（9/18）、和平區農會（9/19）、霧峰區公所（9/21），請民眾詳記各收購點的時間地點，以免撲空。
台中分署指出，植物殺手小花蔓澤蘭生命力旺盛，每年10月份開始開花結果，每平方公尺可產約17萬粒種子，種子隨風傳播落土生長，一旦攀上樹木就會纏繞攀附全株植物，阻礙樹木光合作用而死亡，嚴重破壞本土原生植物的生態。
每年10月至隔年2月是小花蔓澤蘭的開花結實期，所以在9月前移除小花蔓澤蘭是最好防治時機，農業部訂定每年8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭防治月，並選定每年9月第1個星期六為全國防治日。台中分署持續與台中市政府攜手合作，設籍台中市的市民或登記在台中市的民間團體，收購價從每公斤5元加碼至8元，期望透過公私協力的力量，共同維護生物多樣性。