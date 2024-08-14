特企／亞洲最大2024TAA國際HI-END音響大展明揭幕　展品搶先直擊

亞洲最大規模「2024 TAA國際HI-END音響大展」於明（15）日正式揭開序幕，此次展覽在圓山大飯店一連展4天，至8/18（日）為止，規劃5層樓展區並邀集500家國內外知名音響品牌共襄盛舉。在各界引領期盼之下，部分廠商已搶先在今日公布出展的商品，包含英國點音源完美設計的旗艦音響、美國加州好萊塢錄音室的高CP值喇叭、義大利落地式揚聲器、輕巧超低音的同軸主動式喇叭等多種特色音響，罕見且多元的音訊設備齊發，讓今夏這場音響盛會更加不容錯過。
全亞洲第一發表！日本JVC最新音響Perlisten搭載Waveforming技術於台灣亮相
為同慶一年一度的頂級音響盛典，愷銳音響將領先全亞洲，率先展出日本JVC的最新機種Perlisten，搭載Trinnov「圓柱形 Waveforming」技術，打造極致熔合影音的沉浸式「上帝之聲 未來電影院」；富禮韻貿易有限公司特別將深受美國加州好萊塢錄音室愛用，具極高CP值的「Kali Audio」實體喇叭帶至現場，搭配全新V120喇叭懸吊系統，打造時下最流行的Dolby Atmos環繞音響體驗；知名音響代理商勝旗則展出Avantgarde Acoustic系列的全新半主動式2音路號角系統的頂級「MEZZO G3」、小巧卻表現不凡的「Colibri C2」，還有媲美博物館品質的ESOTERIC SE series數位播放器。
義式Gold Note、英國旗艦HYPHN等高端音響設備，享受一聽入魂的美聲
雅士音響展出最新代理的Gold Note系列，包含黑膠唱盤、擴大器、串流播放器等高端音響設備，締造一聽入魂義式美聲；鼎上音響將展出由英國MonitorAudio製造的旗艦「HYPHN」，前衛的造型搭配點音源的設計，感受最震撼的聽覺體驗；漢怡此次攜手精研，於現場公開亮相zidoo最新力作「UHD8000 多媒體播放器」為現場民眾打開8K新視界，現場也將展出全新製程的145吋MicroLED，搭配4DX動感劇院沙發座椅，帶領民眾進入家庭影院沉浸更高峰；歐美國際音響則展出各國的喇叭翹楚，包含德國離子高音單體喇叭「Lansche Audio No. 8.3」及美國頂級音響線材品牌MIT的「ACC 268」喇叭線，再現絕妙音質。
驚動全球音響玩家！全台首發ZenSati #X極系列線材及限量版超低音喇叭現身會場
另外，大器祭出全台首發的ZenSati #X極系列線材及REL T/9x Red限量版意大利賽車紅漆面超低音喇叭，成為全場矚目焦點；榮鈦國際於現場展出由義大利專業單體打造的「AD36書架型同軸主動式喇叭」，為追求高品質音響體驗的最佳選擇；熊快樂則獻上AudioNET「PRE G2前級擴大機」及「MAX後級擴大機」等各式設備，還有Crystal Cable 20週年紀念線款Infinity無限電源線。
日牌FINAL旗艦耳機X8000首度曝光，Sennheiser MOMENTUM Sport監測心率體溫
音悅音響這次將展出日本品牌Final的最新旗艦機種X8000，台灣是全球第三站發表地區，產品具備創新研發的AFDS場極式平面單元，徹底解決振膜失控去撞擊磁鐵導致的失真，X8000還搭載了新開發的海爾貝克磁鐵陣列，能獲得更強的磁效轉換。宙宣有限公司展出耳機大廠Sennheiser的 MOMENTUM Sport 旗艦運動真無線藍牙耳機，揉合光電反射式脈搏傳感器 (PPG) 和體溫傳感器，運動時可透過APP監測心率及體溫；Sennheiser AMBEO Soundbar Plus則提供沉浸式娛樂所需的一切——高級編碼、向上混音技術和無線串流，只需插上電源，進行簡單設置，即可在家中享受電影院等級的聆賞體驗。
TAA首度攜手KKBOX祭限定優惠，再邀專家帶領發燒友探索無損音質世界
除了部分廠商搶先於今日亮相出展的各式頂級商品外，主辦單位TAA臺灣音響發展協會首度攜手KKBOX展開策略合作，也同時祭出更多精彩活動內容，包含購票即贈限量KKBOX無損音質「首月免費體驗序號」、現場完成指定任務抽頂級設備、限定下殺7折的「音響展年優惠方案」等豐富優惠。此外，更宣布將於8/16（五）及8/17（六）兩日，邀集KKBOX合作夥伴工程技術經理連志捷與KKBOX Social & Planning日語主編林荷儀於現場開講，大談無損音質在音樂串流的發展歷程，並帶領發燒友們解密日本新生代音樂聆聽趨勢，探索更多元的無損音質世界。
【2024 TAA國際HI-END音響大展】展覽資訊
展覽地點：台北圓山大飯店 | 台北市中山區中山北路四段1號
展覽日期：2024 / 08 / 15（四）至2024 / 08 / 18（日）
展覽時間：10：00 – 18：00
官方網站：https://www.taiwanaudio.org.tw/
Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/taahiendshow/
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為同慶一年一度的頂級音響盛典，愷銳音響將領先全亞洲，率先展出日本JVC的最新機種Perlisten，搭載Trinnov「圓柱形 Waveforming」技術，打造極致熔合影音的沉浸式「上帝之聲 未來電影院」；富禮韻貿易有限公司特別將深受美國加州好萊塢錄音室愛用，具極高CP值的「Kali Audio」實體喇叭帶至現場，搭配全新V120喇叭懸吊系統，打造時下最流行的Dolby Atmos環繞音響體驗；知名音響代理商勝旗則展出Avantgarde Acoustic系列的全新半主動式2音路號角系統的頂級「MEZZO G3」、小巧卻表現不凡的「Colibri C2」，還有媲美博物館品質的ESOTERIC SE series數位播放器。
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日牌FINAL旗艦耳機X8000首度曝光，Sennheiser MOMENTUM Sport監測心率體溫
音悅音響這次將展出日本品牌Final的最新旗艦機種X8000，台灣是全球第三站發表地區，產品具備創新研發的AFDS場極式平面單元，徹底解決振膜失控去撞擊磁鐵導致的失真，X8000還搭載了新開發的海爾貝克磁鐵陣列，能獲得更強的磁效轉換。宙宣有限公司展出耳機大廠Sennheiser的 MOMENTUM Sport 旗艦運動真無線藍牙耳機，揉合光電反射式脈搏傳感器 (PPG) 和體溫傳感器，運動時可透過APP監測心率及體溫；Sennheiser AMBEO Soundbar Plus則提供沉浸式娛樂所需的一切——高級編碼、向上混音技術和無線串流，只需插上電源，進行簡單設置，即可在家中享受電影院等級的聆賞體驗。
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展覽地點：台北圓山大飯店 | 台北市中山區中山北路四段1號
展覽日期：2024 / 08 / 15（四）至2024 / 08 / 18（日）
展覽時間：10：00 – 18：00
官方網站：https://www.taiwanaudio.org.tw/
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