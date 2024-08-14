邊跑邊喝高粱！馬祖東引越野賽「精彩5大亮點」　完賽加碼送陳高

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▲賽事限定特色補給站 – 東引小蜜蜂，免費提供被譽為馬祖白開水的「東湧陳高」，還能嚐鮮高人氣「陳高冰淇淋」。（圖／官方提供）

▲今年賽事首創4.5K前線偵查路線，別出心裁地將賽道延伸至東引村落，讓跑者在穿梭閩式建築，欣賞壯麗海景。（圖／官方提供）

▲神秘安東坑道內舉辦的「坑道鐳射激戰」最受歡迎，漆黑的坑道環境、錯綜複雜的空間，搭配上鐳射光束的動態效果，營造出逼真的戰場氛圍。（圖／官方提供）

▲首次登場的「500障礙獎金挑戰賽」，需要完成爬桿、板牆、匍匐前進等一連串高強度關卡。（圖／官方提供）

▲首日晚間還有國軍操演火砲射擊的環節，前裝甲戰車霸氣橫越整個廣場。（圖／官方提供）

▲壓軸迎來馬祖近年最大規模的煙火秀，將活動氣氛推向最高潮，璀璨花火點亮夜空。（圖／官方提供）

▲「2024東引軍事越野障礙賽」在一片歡笑中圓滿落幕，所有跑者帶著滿滿的回憶與獎品開心賦歸。（圖／官方提供）

▲「紅門窖藏原酒系列第二輪」於2024首次發行，今年共推出三款2010年（限量1988瓶）、2012年（限量2288瓶）、2014年（限量3188瓶）。（圖／品牌提供）

「2024東引軍事越野障礙賽」今（2024）年集結1400名跑者，從東引忠誠門熱血開跑，路程中免費提供被譽為馬祖白開水的「東湧陳高」，許多跑者都忍不住停下來補給能量，完賽後還加碼再贈送陳高禮盒，可謂是全台最真酒精路跑，《NOWnews》帶你精彩回顧賽事超猛五大亮點。曾為軍人服務的東引小蜜蜂，如今化身為賽道上的補給兵，免費提供被譽為馬祖白開水的「東湧陳高」，還能嚐鮮高人氣「陳高冰淇淋」，除此之外還有泰山仙草冬瓜露、珍穀益雪蓮子及帕帕多經典巧克力豆餅乾等多種選擇，許多跑者經過都忍不住停下來補給能量。本次賽事也有許多老兵特別回來參加，一邊跑一邊細數起當年的種種故事，彷彿回到了那個青澀的軍旅時代。今年賽事首創4.5K前線偵查路線，別出心裁地將賽道延伸至東引村落，讓跑者在穿梭閩式建築、欣賞壯麗海景的過程中，盡情感受島嶼的活力，不時還能聽見居民們熱情的加油聲。本屆活動重磅邀請到多位運動明星擔任代言人，有全能藝人王品澔、跨欄女神謝喜恩、運動女孩陳佑薇，以及馬拉松健將顧紘慈。另外也有不少經驗豐厚的跑者，選擇報名8.5K資深玩家組或是16K職業選手組別，賽道上設置了十二道精心規劃的障礙關卡，考驗著各方面的體能。其中，特別開放的「中柱坑道」讓跑者能深入軍事要塞，親身體驗戰地氛圍，感受前所未有的挑戰。除了刺激的越野賽事，主辦單位還精心規劃了多項周邊活動，其中，在神秘安東坑道內舉辦的「坑道鐳射激戰」最受歡迎，漆黑的坑道環境、錯綜複雜的空間，搭配上鐳射光束的動態效果，營造出逼真的戰場氛圍，讓玩家在安全無虞的環境下，體驗腎上腺素爆棚的快感。首次登場的「500障礙獎金挑戰賽」也是歡呼聲極高，由東引鄉鄉長、馬管處處長、東引指揮部指揮官作為領跑示範組，儘管比賽中需要完成爬桿、板牆、匍匐前進等一連串高強度關卡，但還是有許多民眾和軍人都躍躍欲試，現場氣氛緊張激昂，場外觀眾甚至比參賽者還要激動。還有將整座城市化作遊戲場景的「東引城市解謎」、集結當地特色料理及伴手禮的「酒精美食路跑」、身心靈與大自然能量交流的「戶外瑜伽」等等，每項周邊活動都悄悄地融入了馬祖的獨特人文風情。首日晚間還有國軍操演火砲射擊的環節，前裝甲戰車霸氣橫越整個廣場，民眾肅然列隊歡迎，特別的是，前面提到500障礙獎金挑戰賽的第一名現役軍人，同時也是戰車的駕駛員之一，在結束障礙賽之後，趕場前來執行國軍任務。接著還有大家期待已久的微醺之夜，特別邀請到街頭好聲音－魏祺修，及新生代療癒系樂團－溫蒂漫步，第二日饒舌歌手呂士軒、海島青年實驗室、DJ Hammer，能演能歌的代言人王品澔，本次也受邀擔任表演嘉賓，伴隨著微涼海風，舒服的旋律唱進民眾心頭裡，現場氛圍可說是微醺的剛好。壓軸迎來馬祖近年最大規模的煙火秀，將活動氣氛推向最高潮，璀璨花火點亮夜空。今年適逢東引燈塔120週年紀念，所有完賽者都能獲得一面以東引燈塔為主視覺的精緻獎牌，象徵著每位跑者無畏挑戰、堅持不懈的精神；而本次除了紙本的完賽證明外，還特別升級成「科技證明」，跑者只要上傳自己的照片，就能產出一張科技感滿滿的專屬完賽證明。今年的賽事總獎金高達30萬元以上，各組前五名不只有獎金可以拿，還能獲得設計感十足的特製獎座，頗具收藏價值；還有歷年來8.5K組與16K組的完賽禮「東引高粱」禮盒，此次加碼再升等，大放送限定版「東湧陳高禮盒」。「2024東引軍事越野障礙賽」在一片歡笑中圓滿落幕，所有跑者帶著滿滿的回憶與獎品，不捨地搭船準備離去，鄉長與指揮官也帶領著所有的工作人員在港邊與大家揮手道別，期待明年能再次回到這座美麗的小島相聚。此外，喜歡品嚐烈酒醇濃風味的愛好者注意了，追求極致體現單一麥芽雪莉桶蘇格蘭威士忌風味的Glenfarclas格蘭花格，暨2020年首次發行第一輪紅門窖藏原酒系列連續4年後，2024年再敞深紅大門，第二輪紅門窖藏原酒系列即日起限量登場。源自於蘇格蘭高地，具有超過二百年製酒傳承的格蘭花格酒廠，多年來堅持家族精神典藏淬育42座雪莉桶威士忌酒窖，每座皆以充滿生命力的「紅門」為設計，與格蘭花格家族數百來傳承的直火蒸餾、鋪地式酒窖製酒工藝遙相呼應。今年Glenfarclas格蘭花格第五代傳人John Grant再次親自挑選一系列「紅門窖藏」原酒限量裝瓶，結合全新設計主題外盒，展現百年酒廠的歷史與規模。「紅門窖藏原酒系列第二輪」於2024首次發行，今年共推出三款2010年（限量1988瓶）、2012年（限量2288瓶）、2014年（限量3188瓶），即日起台灣獨家販售，由格蘭花格酒廠及台灣代理商隼昌公司典藏發行。