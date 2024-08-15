人民黨重返泰國政壇　富二代納塔彭誓言2027年大選一定要贏

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泰國前進黨（Move Forward Party）遭解散幾天後，迅速以「人民黨」（People's Party）的新姿態重返政壇。年僅37歲的富二代納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）成為人民黨的新任領袖，他承諾在2027年建立一個改革性政府。納塔彭出生於1987年5月18日，是泰國知名地產開發商蘇察（Suchart Ruangpanyawut）四兒子。他的背景與前未來前進黨（Future Forward Party）黨魁塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）及前進黨的皮塔（Pita Limjaroenrat）極為類似。納塔彭與妻子的身價4.025億泰銖，相當驚人。納塔彭畢業於泰國第一學府朱拉隆功大學，踏入政壇之前，曾在雲端軟體公司擔任高階主管，藉此累積豐富的商業經驗和人脈。納塔彭的政治生涯從2019年大選展開，當時他代表未來前進黨當選為曼谷第28選區的國會議員。2023年大選，他以前進黨不分區候選人的身份參選，並擔任黨的數據系統和數位發展副秘書長。作為人民黨的新任領袖，納塔彭強調目標就是要在2027年大選獲勝，並且獲得足夠席位組建單一政黨政府。他承諾將繼續推動修改第112條冒犯君主罪法案，但會以更謹慎的方式推進。此外，納塔彭強調科技在泰國未來發展中的關鍵作用，並計劃推動開放政府，建立一個能夠連接私營部門軟體開發者與政府的中央平台。人民黨是「未來前進黨」成立以來的第三個化身。「未來前進黨」在2018年成立，2020年遭到解散，之後組成「前進黨」並在去年大選撼動泰國政壇，前進黨在本月因主張修改俗稱冒犯君主罪遭到解散。人民黨在成立第一天就收到超過1000萬泰銖的捐款，並有超過1.9萬人登記成為黨員，人民黨目前是泰國國會的第三大黨，未來有望扮演更重要的角色。