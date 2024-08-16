男團Stray Kids成員「大踩民族地雷」被炎上！韓網怒批：智力問題

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▲Felix發表道歉文章，承認自己行為不當，他公開發文表示：「我要向對我的粗心大意的樣子而感到失望的粉絲們及所有人表達歉意」。（圖／翻攝自韓網theqoo）

▲Felix並非首次發生類似爭議，他曾在韓國紀念軍人的國定假日「顯忠節」時，推薦日本已故女歌手松原美紀的歌曲《Stay With Me》。（圖／翻攝自韓網theqoo）

▲有粉絲強調Felix是在澳洲長大，可能不熟悉韓國歷史，也有韓國網友認為Felix並不是故意針對光復節唱日本歌曲，只是在粉絲付費平台哼幾句而已。（圖／JYPE官網）

昨（15）日逢韓國，為韓國擺脫日本殖民統治的日子，為了紀念1945年8月15日第二次世界大戰對日戰爭勝利，，但人氣韓國男團Stray Kids韓裔澳洲籍成員Felix（李龍馥）因在粉絲聊天平台上談及日本歌曲遭到韓國網友撻伐，紛紛表示「非常失望」。韓國將，過去就有不少藝人在韓國「五大國慶日」時誤踩民族地雷，男團ENHYPEN日籍成員NI-KI之前在「三一節」與粉絲聊天時，無心說出一句「明天休假，真羨慕」，遭到南韓網友視為失言；韓演員高素榮也曾於光復節PO出日本旅遊打卡照片，引起韓網一片罵聲。有粉絲透過交流平台「Bubble」，許願Felix挑戰最近在TikTok上很紅的「Shikanoko challenge」，Shikanoko為日本動畫《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》的主角「鹿乃子乃子」，由於主題曲非常洗腦，有不少藝人使用這首歌拍短片，平日便非常寵粉的Felix立刻錄下約6秒的唱歌音檔回覆粉絲，沒想到引發韓國粉絲不滿，當日下午， Felix即發表道歉文章，承認自己行為不當，他公開發文表示：「我要向對我的粗心大意的樣子而感到失望的粉絲們及所有人表達歉意」、「對於在意義深遠的光復節表現出的不慎重與粗心大意，我由衷致歉，並表明自己，雖然有粉絲強調Felix是在澳洲長大，可能不熟悉韓國歷史，但，使韓國網友對此說法並不買單，憤怒留言「他好好想一下是在哪邊工作的」、「這真的是智力問題」、「公司真的要好好教育歷史」、「連光復節都不知道的傢伙怎麼好意思在韓國賺錢？以為今天平白無故放假？」對此，許多台灣網友也表示「韓國人本來就對這種事情很敏感，他在韓國活動最好還是要小心人家國家的日子」、，並說明「Felix的爺爺奶奶祖輩都是韓國人，他本人也在韓國工作生活多年了，重要的日子應該要注意。」但也有，只是在粉絲付費平台哼幾句而已，單純是被放大解讀，批評其他人反應太激烈，不需逼迫偶像道歉。