臺銀LINE免費貼圖「BUBI」鯨艷亮相 下載期限至9/5

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▲臺銀LINE免費貼圖「BUBI」是一隻鯨魚，也是臺銀吉祥物，萌樣很可愛。（圖／業者提供）

為行銷銀行業務及形象，不少銀行推出官方貼圖。近日網友在網路社群討論區中，提出銀行官方貼圖霸主誰屬的趣味問題。有不少網友推薦臺灣銀行新推出的鯨魚貼圖「BUBI」蠻可愛的，這是臺銀吉祥物，首次鯨艷亮相，引起網友熱議「比想像中可愛」、「不用錢的都好用」。網路上還說，BUBI是個理財小博士，性格既熱情又值得信賴。每天總是在做自己喜歡的事，諸如吸收及分享知識、美食，還會利用噴氣水花作畫，據說看到水花畫作的人，當天會好運連連。也有網友提醒，要特別注意下載條件，必須要先加入臺灣銀行LINE好友，才可以免費領取，共有16款LINE貼圖限時開放下載，下載期限只到2024年9月5日，有興趣的民眾千萬要把握下載時間。臺銀除了推出吉祥物「BUBI」LINE免費貼圖外，還有推出綁定「臺灣銀行LINE官方帳號」個人化服務， 就可訂閱多種個人化通知及查詢服務。例如：臺外幣帳戶活期性存款入帳通知、黃金存摺/外匯牌告匯率到價通知、Easy購訂單狀態通知、信用卡刷卡消費通知、臺外幣帳戶簡易資訊查詢、查詢簡易信用卡帳務等，免登入網銀即可即時掌握個人化帳務資訊，還可降低被盜用的風險。數位化時代，臺灣銀行致力提供最便民、親切的Ｅ化服務。活動網址請參考 :吉祥物「BUBI」「鯨」艷亮相