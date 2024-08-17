YG男團演唱會驚現噁男原地DIY！受害人疑似台灣粉絲直接被嚇暈

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▲YG娛樂旗下男團Treasure在晚間演唱會中邀請的了大咖師姐2NE1的CL（圖中）上台壓軸助陣，但沒想到卻發生噁男事件。（圖／yg_treasure_official IG）

▲原PO除了寫下具體座位「2樓29區11排之1」外，還發布多條推文闡述完整事件。（圖／uuuuu_0806 X）

日前，YG娛樂旗下男團Treasure在首爾舉行《REBOOT》亞洲巡演最終場，晚間的場次甚至驚喜邀請大咖師姐2NE1的CL上台壓軸助陣，沒想到當天晚上，卻有粉絲爆料偶像在台上嗨唱時，台下卻發生了噁男對其他女粉絲「打手槍」自慰的事件，原PO甚至表示該受害女性疑似是台灣人。消息一出立刻在台、日、韓、中等多地掀起恐慌，原貼文轉發近2萬次，瀏覽量也突破500萬，好好一場演唱會直接驚喜變驚嚇。出道4年的Treasure吸引了不少外國粉絲，爆料噁男事件的原PO是來自日本的粉絲。原PO表示在演唱會的過程中，該男子雖然偶爾會舉起手機錄影，但大多時候都在低頭看手機，也沒攜帶應援棒，對演出興興缺缺，後來甚至把螢幕亮度調高回訊息，干擾其他粉絲欣賞演場會，遭到粉絲檢舉、側目，指稱該男子根本不像是為了演唱會而來。鄰近演唱會尾聲，原PO直接目睹該男子朝著前方女粉絲噴濺體液，接著直接從「犯罪現場」閃人，令原PO相當傻眼。受害女性並不懂韓文，根據說話語言原PO推測該女子似乎是台灣人，受到驚嚇的女粉絲直言：「當時真的很嚇人！」在演出結束後也仔細檢查自己的身體，所幸沒有沾到體液。原PO也火速拍下「案發現場」留存證據，並陪同該女粉絲向現場保安、工作人員反映此事。不過該男子早已離開事發現場，工作人員與保安只好安慰兩位女性：「很抱歉，讓這傢伙嚇到妳，妳還好嗎？」並承諾會報警處理，但最終是否有處理也不得而知。噁男公然猥褻的消息曝光後，不少深受其害的女性粉絲也在貼文下分享自身遭遇，表示現在有不少男人會跑去參加男偶像的演唱會，目的並不是收看演出，而是專程去有「大量年輕女孩」聚集的地方自瀆，猥褻他人以滿足自己的性癖。該貼文發布後引起亞洲追星女性的民憤，忍不住痛罵：「能不能禁止男人去女人多的地方」、「去死吧噁男」、「噁心得想吐了，能不能閹割」、「受害女孩好可憐，從今以後回想起演唱會只剩惡夢...」呼籲每一位女性出門在外，一定要好好保護自身安全。