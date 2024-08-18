2024企業女子壘球聯賽下半季開打！中華U18代表隊終於拿下首勝

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2024企業女子壘球聯賽(17）日（週六）下半季賽事持續加溫，各隊都紛紛移師到南投縣福興壘球場開戰，首場由地主福添福嘉南鷹派出王牌柯夏愛，力抗臺北臺產熊讚強力外援Ellen Roberts，這場比賽由暨南大學校長武東星開球，地主3局下嘉南鷹葉貴萍獲得保送後，林紀紜安打帶回分數先馳得點，4局吳羽昕掃出三壘長打，陳喜晏接棒補刀再下一今日第二場因雨延賽後，第三場由兆基穿山甲Royevel 迎戰新北凱撒余翌瑄，首局新北凱撒姜婷恩、陳家宜、黃玟瑄連續安打，單局進帳3分。余翌瑄4局好投一路領先，但5局上兆基把握換投時機，許芯菱、楊依婷、廖保琇聯手進攻奪得2分，加上本場MVP何欹璠驚天動地的本季首轟，強勢扳平戰局，7局上兆基更趁勝追擊，廖保琇、石佳青安打上壘，許芯菱二壘長打助兆基逆轉取得重要勝利，並列戰績首位。本日第三場為中華U18黃瑜芊對上臺北臺產熊讚Ellen Roberts。開局臺產李雨柔三壘長打，助球隊1：0領先，但先發黃瑜芊隨即穩下腳步，主投5局僅僅失掉1分。一度被臺北臺產追平後，5局下U18再接再厲，張宸瑄、林育婷接連安打，代打壯金鈴上場即建功，安打超前為2:1，周宜葶後援2局無失分的好表現，助U18拿下本季首勝，壯金鈴拿下MVP。