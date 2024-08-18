驚蟄登場！中西合璧六人聯展至真堂三館展出

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「驚蟄登場中西合璧六人聯展」即日起至8月27日，於文化中心至真堂三館登場。策展人李美莉表示，這場聯展是對時光流逝的反思，驚蟄的到來，象徵著季節轉變，為過渡時期，尤其在新冠疫情三年，藝術家等待機會醞釀。六位藝術家中西風格的融合，創造出不同的藝術形式，通過展覽將中國傳統文化，與西方藝術融合，孕育獨特而豐富的觀展體驗，進一步理解和欣賞各種藝術形式和價值。在西方油畫方面，高市美術協會理事長孫泗萍以其最擅長的牡丹做為主題，用油畫捕捉花的華麗和生命力，透過色彩和筆觸的表現，展現花朵在陽光下綻放之美。而在彩墨創作部分，吳曼圭使用彩墨和礦物顏料創作，產生獨特視覺效果和質感，呈現大地多元之美。至於書法藝術的表現，張世榮的筆畫簡潔而流暢，給人極大的視覺衝擊，運用不同的筆勢和墨跡，展現出漢字的流動和變化，注重字體的整體平衡感及藝術感，將書法美妙姿態，融入作品之中。在水墨風景畫與水彩畫方面，徐志寬用傳統水墨技法，創作大山大水，筆墨的運用呈現春色生機及山水秀美，捕捉春日大自然之美，同時融合水墨與水彩的手法，營造出充滿詩意和深度的佳作。此外，黃玉雲將西方複合媒材，營造夢幻般且多層次的視覺感受，作品中的每個元素，都象徵一種自然樣態，超越一般攝影所無法達到的效果。陳世悅則把具像與非具象結合多元媒材，呈現當代藝術風格，觀其作品能體驗多元藝術之美。