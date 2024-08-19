特企／季樂進駐遠百信義A13　不到千元即可品嘗高級海陸雙拼風味

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主打以實惠價格享受高品質食材的鐵板燒品牌「季樂」，繼中港店和天母店之後，將於8月16日在遠百信義A13隆重開幕，打造第三間餐廳！季樂以昭和時代的用餐氛圍和四季韻味的鐵板料理而聞名，並為慶祝此次重要開幕，特別推出豪華「A5和牛龍蝦活鮑魚雙人盛宴套餐」，該套餐將於全台季樂餐廳同步上架，讓顧客在高品質美食中享受奢華的味蕾盛宴。雙人套餐包含頂級日本A5和牛、鮮美黃金龍蝦及活鮑魚，售價僅為1,699元，等於每人不到千元，即可品嘗高級海陸雙拼的極致風味。此外，季樂也是少數僅需288元即可品嘗頂級日本A5和牛的鐵板燒品牌，真正實現和牛自由。除了即將開幕的遠百信義A13店，季樂計劃於年底前擴展至六家門店，致力於打造出「和牛也可以天天享用」的鐵板燒體驗，滿足廣大美食愛好者的需求。當你踏入「季樂」，彷彿走進了昭和時代的用餐氛圍，不僅是餐廳裝潢重現那個時代的獨特魅力，季樂的每一道菜餚也充滿了四季韻味。師傅以春、夏、秋、冬四季為靈感，精心挑選當季新鮮食材。除了用餐的視覺和味覺宴，季樂還提供自助吧無限供應，以實惠的方式，帶入顧客的生活日常。隨著消費者對品味和質感的要求不斷提升，餐廳不僅要在用餐上呈現更多元的體驗，也必須滿足顧客的味蕾。加上季樂一直以來希望能讓更多民眾以更輕鬆、友善的價格，享受到高品質的食材和卓越的用餐體驗，打破高端料理的價格壁壘，讓極致美味不再是少數人的專利，而是大眾都能享受的日常盛宴。因此，季樂以四季食材、日本A5進口和牛、香煎純鮮奶吐司，以及超值加購高級海鮮等四大亮點，使季樂在市場上脫穎而出，成為消費者心中物超所值的首選鐵板燒品牌。除了和牛、龍蝦等食材，也主打個性化的美食享受。特別設計可自行將肉類或海鮮主食放在綿密鮮奶吐司上的獨特吃法，吐司吸收濃郁的肉汁，更符合現代人對多元美食體驗的追求。此外，僅需288元的套餐，就能品嘗到 日本A5和牛，加上獨門醬汁配方為每道菜餚增添了層次分明的風味；對米飯的要求亦不遺餘力，選用優質的台梗九號米，每一口米飯的口感Q彈、粒粒分明。季樂也是全台少數能夠以這個價位提供高檔和牛及當季食材的鐵板燒品牌，真正做到親民價格，豪華享受。根據四季的變化，選用新鮮季節性食材創作。提供來自日本宮崎縣的A5和牛，大理石紋路一樣的油花充滿嫩滑口感，呈現出完美風味和質感。季樂的招牌亮點。香煎純鮮奶吐司外脆內軟，除了吐司本身的香甜口味外，還能吸收肉汁，為顧客帶來更多層次的美食體驗。為了滿足各種口味需求，季樂提供超值加購選項，包括各類高級海鮮，如活鮑魚、大干貝。與主菜相得益彰，讓顧客可以在享受主餐的同時，增添額外選擇。為了慶祝季樂進駐遠百信義A13打造第三間門市，推出全新的「A5和牛龍蝦活鮑魚雙人盛宴套餐」，售價1699元，等於一人不到千元，就能讓顧客享受到奢華的海陸盛宴！相比之下，市面上有些鐵板燒品牌的雙人套餐中，每位顧客往往需要花費超過兩千元，才能品嘗到同樣日本A5和牛、活鮑魚和龍蝦等珍饈。季樂的價格設定更為親民，讓顧客以更輕鬆、友善的價格，享受到高品質的食材。此套餐選用「黃金龍蝦」，其肥厚鮮甜的肉質經高溫煎烤至金黃酥脆，再以蘋果、洋蔥、七味粉和辛香料調製的日式七味醬提味，帶出龍蝦的鮮甜風味；「宮崎A5和牛」則以一牛二吃來呈現，首先將和牛在鐵板上煎煮到最佳熟度的五分熟，確保每片和牛都保留豐富肉汁，搭配柚子胡椒提味，令人回味無窮，另外還能與牛奶吐司結合，創造僅會出現在高檔日料店的全新和牛三明治。來自南非的「活鮑魚」與來自日本北海道的L號「大干貝」則替套餐增添了更多高級海鮮風味。套餐內含主食：日本A5和牛厚切牛排、伊比利豬或脆皮桂丁雞腿排（三選二，不可重複選同品項）；海鮮：黃金龍蝦（1隻）、活鮑魚（1顆）、大干貝（2顆）；副餐包括蔥蛋、時蔬，以及自助無限供應的例湯、白飯、飲料、甜點。此外，季樂還提供其他超值套餐選擇，如「季套餐」包含日本A5和牛厚切牛排、草蝦、干貝、活鮑魚，僅需838元；「牛盛和套餐」包含日本A5和牛厚切牛排、日本A5和牛肉捲、日本A5和牛漢堡肉，只需699元，且提供單點服務。每一道菜品都在輕鬆日常及精緻美味之間找到完美平衡。*以上價格還需加10%服務費季樂於8月16日進駐遠百信義A13打造第三間餐廳，加上分別位於台中市新光三越中港店（2023年10月12日開幕）、台北市新光三越天母店（2024年3月12日開幕），在全台已有三家分店。然而，為了讓更多顧客享受奢華平價的鐵板燒體驗，季樂計劃於年底前將餐廳數量拓展至6家，滿足廣大食客對高品質美食的需求。敬請期待，季樂後續的擴展計劃。季樂 遠百信義A13開幕時間：2024/08/16地址：台北市信義區西村里松仁路58號地下三樓營業時間：週一到週日 11:30-21:00