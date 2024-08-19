Tatum奧運金牌去哪了？紅雀開球儀式藏玄機　攜兒時玩伴衣錦還鄉

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聖路易紅雀今（19）日在主場對上洛杉磯道奇，賽前特意邀請聖路易出身的Jason Tatum和NHL佛羅里達美洲豹球員Matthew Tkachuk參與開球儀式，Tatum在去年為波士頓塞爾提克拿下NBA總冠軍，而Tkachuk則為美洲豹拿下史坦利盃，值得一提的是兩人從小就是玩伴，雖長大後選擇不同運動項目，但都為所屬球隊拿下冠軍，兩人今日也都帶著冠軍獎盃和腰帶參與開球儀式，可以說是「榮歸故里」，不過Tatum沒戴上奧運金牌仍引起討論。Tatum在先前也代表美國男籃出戰巴黎奧運，雖然沒有太多上場時間，但還是隨隊獲得金牌。不過，今日的開球儀式，被眼尖的球迷發現，未見Tatum戴著金牌出席，這也讓球迷懷疑，Tatum是不是對於奧運「被冰」的情形耿耿於懷。塞爾提克在上賽季NBA總冠軍戰以4:1擊敗獨行俠拿下總冠軍，而Tatum也收穫個人生涯第一座總冠軍，美洲豹在上賽季史坦利盃對上愛德蒙頓油人，兩隊在血戰7場後，美洲豹在冠軍系列賽以4：3擊敗油人，同時Tkachuk也拿下個人生涯第一座史坦利盃。Tatum和Tkachuk都出身於聖路易，兩人從小就是玩伴，今天兩人賽前還拿著兒時合照，拍了一張一樣的照片，有趣的是連當時後面的華裔同學，兩人也一同找來，重現和舊照片一模一樣的表情。