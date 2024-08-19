全家狂推8款越式美食！免出國喝現做越南G7咖啡　買就送保冷提袋

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▲全家8月21日起推出越式好食嘉年華，總共有8款越南風味美食。（圖／業者提供）

▲全家另一個主打商品「南洋ABC酷繽沙」， 以東南亞的超人氣冰品「ABC冰」為靈感，加上椰奶、花豆和煎蕊等配料，口感相當豐富。（圖／實習記者張佳雯攝）

▲全家推出三款越南北、中、南三大地區的特色美食，展現各地區飲食的獨特性。（圖／業者提供）

▲全家也推出輕食系列，口感酸辣清爽無負擔。（圖／業者提供）

台灣人太愛去越南玩，全家看準越南熱潮，主打免出國就能品嘗越式美味。越南是近年來台灣人最常旅遊的東南亞國家冠軍，為了讓民眾在台灣就能吃到越南佳餚，全家8月21日起開跑「越式好食嘉嘉年華」，共推出8款風味美食。全家Let’s Café更與越南國民咖啡G7合作推出「越南咖啡拿鐵」，，讓民眾隨時隨地就能喝到道地的越南咖啡。此次推出的越南特色美食，共有Let's Café x G7 COFFEE越南咖啡拿鐵、南洋ABC酷繽、越式酸辣雞絲飯、越式火腿麵包、涼拌越式沙拉、越式酸辣雙肉雙手卷、越式牛肉寬粉（28日上市）、越式排骨飯（28日上市）等8樣，為了讓民眾用優惠價格品嚐新品，全家也貼心推出優惠趣搶券活動，8月21日及8月28日在會員APP上進行活動，有可能獲得新品的嚐鮮折扣。此次越式好食的明星商品「越南咖啡拿鐵」，為全家Let’s Café與越南G7咖啡攜手推出。G7為越南最具盛名的本土咖啡品牌，更是許多外國民眾到越南必喝的咖啡首選。此次新品不僅加入越南高原區內的優質咖啡豆，更搭配獨家比例的糖、奶、冰，打造出滑順濃醇外、香氣迷人的獨特風味。8月21日至9月17日新品上市期間，買1杯即免費贈送限量G7咖啡保冷提袋一份。另一個主打的消暑聖品「南洋ABC酷繽沙」， 靈感來自東南亞的超人氣冰品「ABC冰」，再加上椰奶、花豆和煎蕊等經典配料，讓口感更加豐富，每一口都能品嚐到冰沙的細緻、椰奶的香濃、花豆的綿密，及煎蕊的Q彈，一入口就能感受到滿滿的熱帶風情，彷彿置身在東南亞。除飲品外，全家也在主食上用心研發，推出多樣越式佳餚，呈現北越、中越、南越三大地區的道地風味。「越式牛肉寬粉」便是依照北越著名的美食越式河粉進行發想，將清甜高湯配上牛培根肉片、豆芽菜等豐富配料，製成口感美味的牛肉寬粉。中越的開胃「越式酸辣雞絲飯」，則是使用香烤雞絲佐以特色醬汁，口感酸酸辣辣，十分獨特；南越知名料理「越式排骨飯」，選用香茅口味的排骨並搭配越南甜醬汁，配上烘蛋、蘿蔔絲、花生等豐富食材，展現出南越美食的特別之處。忙碌的現代，全家也一同推出方便快速的越式輕食系列。以冷食長堡為著名吃法的「越式火腿麵包」，將酸辣蘿蔔絲、越式火腿、小黃瓜結合在一起，使這一經典的越式風味在超商現身；「涼拌越式麵沙拉」除了使用青木瓜、紅蘿蔔、小黃瓜等配料外，再加上雞肉、義大利細麵、越式辣醬，味道酸甜開胃，清爽無負擔。而「越式酸辣雙肉雙手卷」則是將越式烤肉的精華濃縮成手卷，把青木瓜絲與酸辣醬汁及烤肉醬進行搭配，讓越南傳統風味與現代飲食習慣完美結合。