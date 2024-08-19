陳傑強個展　用感性的油畫詮釋科幻機器人

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機器人是許多男孩的第一個玩具，ART365美術館邀請來自馬來西亞的畫家陳傑強以機器人玩具為創作主題《行走的記憶》個展。這位馬來西亞畫家以機器人玩具為靈感，創作出60幅作品，這些作品不僅展現了他卓越的藝術技巧，更以其作品傳達出童年記憶的深刻回想。陳傑強的畫作以未調和的油料和刮痕技術呈現，創造出獨特的視覺效果，挑戰觀眾對具象和抽象的既有認知。這些作品不僅在視覺上具有強烈的衝擊力，還能引發觀眾的情感共鳴，使展覽成為一個充滿思考和感悟的藝術體驗。展覽將持續至9月29日，為期六週，提供了一個難得的機會，讓人們重新審視我們的現實與過往.陳傑強出生於馬來西亞，高中以前在馬來西亞學物理，2004年來臺求學，2013年優異的成績取得國立臺灣藝術大學美術學系碩士學位，即展開馬來西亞與臺灣往返的藝術生涯，異鄉人的身分使陳傑強處於某種當代的離散（diaspora）狀態，透過繪畫創作不斷地試圖尋求歸屬感，藉此勾勒身份的認同。ART365總監賴慕芬表示，陳傑強早期的《玩具》系列，以單一物件承載了攸關家庭記憶、童年想像與身份認同的議題，賦予繪畫諸多沉重的意義；現不惑之年，旅居臺中生活多年，創作迎來了新的轉向。2024年的兩件繪畫作品，《大小孩》和《休息的地方》將多個「單一物件」構築成「複合敘事」。高飽和度的用色，整體以冷色系為主，在一片藍綠交織之中，勻和了暖色調，尤其是黃色，以近乎鵝黃的顏色勾勒出部分動植物的邊緣，對比色相互襯托下，銳利的黃金線使這些動植物閃爍著光芒。台藝大時期的恩師陳貺怡教授表示，來自馬來西亞的陳傑強，具有細膩的觀察能力，迷人的敘事能力，透過繪畫將生活中瑣碎的片段，重新排列組合成多向度的風景，以未調和的油料鋪陳出物件的主體，刮痕取代明確的框線，難以定義屬於具象還是抽象，畫風獨具自我風格；過去幾年的創作聚焦於機器人玩具系列，以畫肖像的方式，讓其充滿獨立的個性，抒情卻充滿肌理的筆觸，傳遞日常生活中隱身於心裡的澎派情感，強烈對比產生富饒趣味性。ART365創辦人陳國定分享，美術館致力推廣台灣在地深耕的藝術創作，美術館近期展出的《行走的記憶》個展，邀請來自馬來西亞畫家陳傑強，展示了60件以機器人玩具為靈感的作品。這些作品不僅是對童年記憶的回顧，也展現了從單一物件到複合敘事的藝術轉變。這位藝術家的創作不僅是個人經歷的反映，也是對當代離散狀態下的文化和身份認同問題的評論。展覽將持續至9月29日，為那些對科幻和機器人充滿懷舊情懷的觀眾提供了一次深入探索的機會。