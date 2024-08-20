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馬斯克點名演動作片！奧運南韓冷臉女射擊手爆紅　真的要進演藝圈

記者史平旭／綜合報導　

▲韓國女子射擊選手金藝智，憑藉超強的射擊實力和賽場上冷靜帥氣的模樣在全球爆紅，歸國後的金藝智代言接到手軟外，還真的簽下了經紀公司，更透露未來有出演電視、電影的計畫。（圖／Women Posting Ws X）
▲韓國女子射擊選手金藝智，憑藉超強的射擊實力和賽場上冷靜帥氣的模樣在全球爆紅，歸國後的金藝智代言接到手軟外，還真的簽下了經紀公司，更透露未來有出演電視、電影的計畫。（圖／Women Posting Ws X）
韓國女子射擊選手金藝智（音譯），在日前剛閉幕的巴黎奧運會中奪得女子10公尺空氣手槍銀牌，超強的射擊實力搭配賽場上冷靜帥氣的模樣，讓她在全球爆紅，許多觀眾直呼她根本是在演電影，特斯拉執行長馬斯克也大讚金藝智可以直接去演動作片。沒想到，光榮歸國後的金藝智真的簽下了經紀公司，公司更透露未來有讓她出演電視、電影的計畫。

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▲金藝智表示自己是為了向更多人推廣射擊的魅力才選擇簽約經紀公司，如若有必要也會參與綜藝節目、電視劇、電影等拍攝。（圖／美聯社／達志影像）
▲金藝智表示，自己是為了向更多人推廣射擊的魅力才選擇簽約經紀公司，如若有必要也會參與綜藝節目、電視劇、電影等拍攝。（圖／美聯社／達志影像）
根據韓國媒體報導，歸國的金藝智在短短半個月內已經收到了超過20件的代言、廣告邀約，全球知名的射擊遊戲也找上她站台；而以經營演員為主的經紀公司PLFIL，也在昨（19）日宣布日後將會負責管理金藝智的各類活動。極少與運動員簽約的PLFIL坦言，此次簽約考慮了很久，最後想到自家公司在短影音製作、掌握的全球人脈的各方面，都能幫助金藝智選手在國內外的發展，讓她站上更大的舞台，才決定簽約。

雖然美國NBC將金藝智選手列為巴黎奧運10大明星之一，但也有不少民眾質疑為何要將運動員娛樂化，粉絲們則是相當好奇金藝智是否真的會登上大螢幕。金藝智則表示，自己是為了向更多人推廣射擊的魅力才選擇簽約經紀公司，如若有必要也會參與綜藝節目、電視劇、電影等拍攝。除了運動選手外再添演藝人員身分的她，在18日還捐贈韓幣500萬元（約新台幣12萬元）援助獨居老人，也向大眾傳達自己即將肩負公眾人物身分的責任心。

▲不只觀眾也直呼金藝智根本是在演電影，特斯拉執行長馬斯克也大讚金藝智可以直接去演動作片。（圖／Women Posting Ws X）
▲不只觀眾也直呼金藝智根本是在演電影，特斯拉執行長馬斯克也大讚金藝智可以直接去演動作片。（圖／Women Posting Ws X）

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