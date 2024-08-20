馬斯克點名演動作片！奧運南韓冷臉女射擊手爆紅　真的要進演藝圈

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▲金藝智表示，自己是為了向更多人推廣射擊的魅力才選擇簽約經紀公司，如若有必要也會參與綜藝節目、電視劇、電影等拍攝。（圖／美聯社／達志影像）

▲不只觀眾也直呼金藝智根本是在演電影，特斯拉執行長馬斯克也大讚金藝智可以直接去演動作片。（圖／Women Posting Ws X）

韓國女子射擊選手金藝智（音譯），在日前剛閉幕的巴黎奧運會中奪得女子10公尺空氣手槍銀牌，超強的射擊實力搭配賽場上冷靜帥氣的模樣，讓她在全球爆紅，許多觀眾直呼她根本是在演電影，特斯拉執行長馬斯克也大讚金藝智可以直接去演動作片。沒想到，光榮歸國後的金藝智真的簽下了經紀公司，公司更透露未來有讓她出演電視、電影的計畫。根據韓國媒體報導，歸國的金藝智在短短半個月內已經收到了超過20件的代言、廣告邀約，全球知名的射擊遊戲也找上她站台；而以經營演員為主的經紀公司PLFIL，也在昨（19）日宣布日後將會負責管理金藝智的各類活動。極少與運動員簽約的PLFIL坦言，此次簽約考慮了很久，最後想到自家公司在短影音製作、掌握的全球人脈的各方面，都能幫助金藝智選手在國內外的發展，讓她站上更大的舞台，才決定簽約。雖然美國NBC將金藝智選手列為巴黎奧運10大明星之一，但也有不少民眾質疑為何要將運動員娛樂化，粉絲們則是相當好奇金藝智是否真的會登上大螢幕。金藝智則表示，自己是為了向更多人推廣射擊的魅力才選擇簽約經紀公司，如若有必要也會參與綜藝節目、電視劇、電影等拍攝。除了運動選手外再添演藝人員身分的她，在18日還捐贈韓幣500萬元（約新台幣12萬元）援助獨居老人，也向大眾傳達自己即將肩負公眾人物身分的責任心。