特企／酵酶不是酵素？三分鐘了解腸道健康好幫手

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林小姐是位40歲的職業婦女，由於老公外派且工作繁忙，還要照顧接送孩子，忙碌於工作與家庭間，讓她無法準時吃飯、如廁，長此以往，出現了便秘問題，吃益生菌也沒用，必須時常用瀉藥或是浣腸來緩解，後來做大腸鏡發現沒有發炎或瘜肉，但卻出現了「黑腸症」，解決腸道問題，別再走冤枉路了。希臘醫學之父說，所有疾病始於腸道。腸道是人體內最大的免疫器官，人類的第二個大腦之稱，健康的腸道可以抵禦外來的細菌與病毒。人體80%以上的毒素由糞便排出體外，每個人的腸道內都存在著約100兆個「腸內細菌」，而這些細菌左右了我們的腸道環境。但是，我們應該要怎麼增進腸道好的細菌呢？酵酶跟酵素有什麼不同？為什麼說酵酶更優呢？腸道研究所-研發副總陳菀均博士表示，酵酶是腸道益生菌共生發酵後的代謝精華，也稱為Symbiota，是真正的後生元(Postbiotics)。腸道中益生菌吃掉益生質之後所產生的代謝物就是後生元，包含短鏈脂肪酸、維生素、無細胞上清液及細胞壁碎片等，可以促進好菌生長進而抑制壞菌，協助調節體質、生理機能並有效改善腸道健康等功效。此外，酵酶也含有多種蔬果發酵精華，富含有機酸、消化酵素、功能性蛋白、短鏈脂肪酸等等，在腸道中營造利於好菌生長的環境。酵素主要功能是分解與消化食物，不同的食物則需要不同的酵素，例如蛋白分解酵素、澱粉分解酵素等，大家常常誤會他可以幫助排便，但其實他只是幫助分解我們吃進去的食物而已。酵酶則是可以促進腸道內好菌發展、培植好菌的物質，讓腸道可以抑制壞菌並且調節體質。腸道中益生菌吃掉益生質之後，所產生的代謝物就是後生元，包含短鏈脂肪酸、維生素、無細胞上清液及細胞壁碎片等。不同食物需要不同的酵素進行分解，例如蛋白分解酵素、澱粉分解酵素等。促進好菌生長進而抑制壞菌，調節體質及生理機能。分解與消化食物，幫助消化，改善消化不良問題。補充酵酶可選含有Symbiota的保健食品由於酵酶後生元無活菌，同時與抗生素等藥物服用，並不會喪失功能，且酵酶分子的化學結構和保質期較長，後生元酵酶顯示出優於純益生菌的優勢。營養師張曉青說，我們可以從天然食物中補充益生菌的食物有助於代謝出後生元。包含：菊苣纖維（蘆筍、香蕉、牛蒡、大蒜和洋蔥等）、抗性澱粉（燕麥、黑豆、大豆、鷹嘴豆和豌豆等）、果膠（蘋果、葡萄柚、地瓜、南瓜等）。此外，更可選擇含有酵酶Symbiota的保健食品，是台灣第一個多種益生菌之後生元，通過美國FDA之GRAS安全性認證。酵酶不是酵素？別搞錯了！三分鐘快速了解腸道健康好幫手！