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《警賊黑白衝》朴星雄、郭時暘「攜手對抗黑道」　爆笑指數大破表

記者史平旭／綜合報導

▲韓國警匪動作喜劇《警賊黑白衝》由實力派演員朴星雄（圖中）、郭時暘（圖左）與尹敬浩（圖右）領銜主演，準備帶給觀眾一場前所未有爆笑追逐戰。（圖／龍祥電影提供）
▲韓國警匪動作喜劇《警賊黑白衝》由實力派演員朴星雄（圖中）、郭時暘（圖左）與尹敬浩（圖右）領銜主演，準備帶給觀眾一場前所未有爆笑追逐戰。（圖／龍祥電影提供）
即將在台上映的韓國警匪動作喜劇《警賊黑白衝》由《極惡變身》的導演金宰勛執導，實力派演員朴星雄、郭時暘與尹敬浩領銜主演，準備帶給觀眾一場前所未有的瘋狂追逐戰，絕對讓影迷們在笑聲中熱血沸騰，見證暴走刑警與詐騙天才這對冤家會如何聯手對抗黑道強敵。

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▲朴星雄與郭時暘歡喜冤家組合，防止海外黑幫勢力入侵濟州島並將其變成毒品交易中心，準備共同對抗黑幫老大周麟方。（圖／龍祥電影提供）
▲片中，朴星雄與郭時暘共同對抗黑幫老大尹敬浩（圖）。（圖／龍祥電影提供）
《警賊黑白衝》講述一位因經常對嫌犯動粗而被調往濟州島的火爆刑警趙修光（郭時暘 飾），與將濟州島視為下一個犯罪目標的韓國最厲害詐欺師金仁海（朴星雄 飾）這對冤家在因應緣際會下共同對抗黑幫老大周麟方（尹敬浩 飾），防止海外黑幫勢力入侵濟州島並將其變成毒品交易中心，三人展開一場無可救藥的反派大亂鬥。

朴星雄與郭時暘這對超搞笑的黑白煞星組合，為了揭開幕後的真相，共同對抗黑幫老大的入侵，明明是死對頭卻又要相互合作。而尹敬浩則飾演眼線超搶戲的黑幫老大，有意在島上發展毒品事業，危及濟州島居民的生命財產安全，兩位主角必須合作才能打擊邪惡勢力。無論兩人會惺惺相惜還是互扯後腿，想必絕對都少不了滿滿笑點。《警賊黑白衝》將於9月13日全台上映。

▲ 明明是死對頭的朴星雄與郭時暘卻又要相互合作，論兩人會惺惺相惜還是互扯後腿，想必絕對都少不了滿滿笑點。（圖／龍祥電影提供）
▲片中，郭時暘（右）會製造滿滿笑點。（圖／龍祥電影提供）

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