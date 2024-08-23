台中石岡熱氣球8/23登場！ 場次、表演卡司、煙火秀與交通一次看

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▲今年造型熱氣球是巴西人氣卡通小雞「洛蒂.多蒂」（圖／取自大玩台中臉書）

▲2024臺中石岡熱氣球嘉年華活動場域圖（圖／取自台中市石岡區公所臉書）

▲2024年台中石岡熱氣球三天的表演團體卡司（圖／取自大玩台中官網）

▲2024年台中石岡熱氣球免費交通接駁資訊（圖／取自大玩台中官網）

▲2024年台中石岡熱氣球免費交通接駁資訊（圖／取自大玩台中官網）

▲2024年台中石岡熱氣球周邊停車場資訊（圖／取自大玩台中官網）

▲2024年台中石岡熱氣球大眾運輸資訊（圖／取自大玩台中官網）

2024年第四屆台中石岡熱氣球嘉年華8月23日至25日將在石岡區土牛運動公園盛大登場，活動除規劃6場熱氣球繫留升空體驗，更邀請九澤CP、宇宙人等15組歌手團體輪番精彩獻唱，還有8分鐘華麗煙火及光雕閉幕噴火秀。《NOWnews今日新聞》整理場次日期、交通接駁與管制、表演卡司等資訊，一文掌握。：2024年8月23日（五）至8月25日（日）：石岡土牛運動公園：原則上每場次150張，每張新臺幣500元，但仍須視天候因素決定販賣票數，每人限購一張，售完為止。今年造型熱氣球是巴西人氣卡通小雞「洛蒂.多蒂」，現場還有石岡吉祥物「水滴寶寶」等15顆造型球將輪番展演，讓大家盡情欣賞。熱氣球繫留體驗以繩索固定熱氣球「定點升降」，讓民眾感受搭乘熱氣球的高空冒險，並採現場排隊購票，活動開始前半小時開始售票，每場限量150張，搭乘時間約4至6分鐘，一次(趟)可承載3至4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上即可搭乘。熱氣球因為受氣候因素影響，只能在上午日出後3小時及傍晚日落前3小時有較大機會立球，且必須天氣狀況允許的情況下。此外，購票者還可獲贈東勢林場免費入場券1張(使用期限至8月26日)。📍113年8月23日（五）5:00-7:30、16:00-18:30📍113年8月24日（六）5:00-7:30、16:00-18:30📍113年8月25日（日）5:00-7:30、16:00-18:30今年活動首度規劃連續三天在土牛運動公園舉辦音樂饗宴，活動眾星雲集，輪番帶來不同風格的音樂演出。活動首日下午邀請民歌手周治平、李明德，還有蘿絲小姐、吳胤呈。其中，周治平將帶來成名歌曲「那一場風花雪月的日子」及「青梅竹馬」等，懷舊金曲勾起你我青春回憶。有深受年輕人喜愛雙人組合「九澤CP」、怕胖團、固定客、桑尼SONNIE、步行者及林育澤等，九澤CP將壓軸登場，並獻唱「天黑請閉眼」、「天亮請睜眼」等曲目，將由宇宙人、陳孟賢、P!SCO、JUD陳泳希、陳亞琦KIKI輪番獻唱，並由今年剛在台北和高雄巨蛋開演唱會的宇宙人帶來壓軸演出，演唱「藍色的你」、「如果我們還在一起」及「一起去跑步」等，8月23日至25日都有免費接駁車，每15至20分鐘發車一次，其中上午場提供東勢河濱公園到土牛運動公園接駁；下午場則在石岡水壩、石岡區公所、情人木橋、交通大隊梅子分隊、土牛國小及東勢河濱公園等接駁站行駛。民眾如自行開車，可停在接駁站周邊停車場，再搭乘接駁車至土牛國小，接著沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。石岡區公所提醒，活動期間周邊道路將進行交通管制，且活動會場停車位有限，建議民眾利用大眾運輸或接駁車服務前往會場，公車路線包括90、90延、206、206延、207、207繞、208、209、153、153區、153延、850、865公車，並在「下土牛」站牌下車，同樣沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。