特企／菁英共探預防醫學與再生醫學　星誠細胞生醫2025登錄興櫃

我是廣告 請繼續往下閱讀

由星誠細胞生醫主辦的首次醫學研討會於8月18日圓滿落幕。邀請到員郭醫院神經外科主任 方鵬翔醫師，分享其在神經脊椎治療領域的豐富經驗。方主任利用尖端儀器與技術，為患者提供精準且即時的治療，推動健康恢復進程。在研討會中，他深入探討神經外科的最新進展，特別著重於治療應用，為與會醫生提供全新且完整的見解，激發了他們對未來治療創新的期待。本次活動由星醫美學集團 林信一執行長，邀請了超預防醫學平台的各科醫生菁英，齊聚參訪位於南港國家生技園區的博訊生物科技全自動GTP實驗室，隨後在南港六福萬怡酒店會議廳進行了議程，為再生醫學的發展開啟了新的篇章。此外，近30位星和醫美診所的年度貴賓也參加了相關會議，共同探索未來再生醫學的奧秘。乾淨傷口藥的研發與臨床應用，在科學研究及醫學美容領域展現出驚人的潛力。星和醫美診所副院長 陳依婷醫師為貴賓們分享了未來能協助顧客更快的術後恢復的技術與應用，增強了貴賓們對醫美及預防醫學的信心與認同，為此次活動的圓滿成功增色不少。星誠細胞生醫公司成立於2023年，專注於乾淨傷口藥的新藥研發，並與全國各大預防醫學診所、醫美診所或相關科別院所合作，透過累積全國最龐大的乾淨傷口治療醫療臨床數據智財，並放眼國際，成為全球術後傷口新藥研發的領先技術創新者。並計劃啟動IPO計畫，於2025年登錄興櫃，用台灣頂尖的醫療技術，提升全球健康生活。展望未來，星誠細胞生醫將以堅定的步伐，繼續在台灣再生醫學的尖端領域開疆拓土。我們致力於將尖端生物科技研發與臨床實務緊密結合，為台灣的預防醫學譜寫嶄新篇章，為人類健康福祉點亮一盞希望之光。