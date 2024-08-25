米可白搭火車目睹噁男狂蠕動！她挺身喊1句話　整個車廂都轉頭

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▲米可白（右圖）和孫綻（左圖）近日終於公開承認戀情，感情狀態穩定。（圖／孫綻、米可白IG）

▲米可白說自己以為的小聲耳語，原來全車廂都有聽到，讓她當下覺得很尷尬。（圖／女王大人YouTube）

女星米可白（趙亦瑄）過去是兒童台的「葡萄姐姐」，近年轉戰演藝圈成績亮眼，和演員男友孫綻近日也大方公開戀情，感情事業雙豐收。不過聰明善良的米可白以前也曾發生過尷尬糗事，她說自己曾在火車上阻止一名色狼，想悄悄去提醒受害女生時，忘記自己正戴著耳機，歪打正著把色狼惡行大聲地說出來，雖然有些害怕，但成功做了好事也讓米可白被讚勇敢。米可白近日在節目《女王大人》分享自己發生的糗事，她說某次搭火車時，她看到一個男生行跡鬼祟：「只有下半身在動，但他的表情就是面不改色」。該男子邊蠕動還不斷貼近坐在走道旁睡著的女生，讓米可白看不下去，挺身而出站到受害者旁邊，勇敢把變態擠走。米可白說當時自己也有些害怕，不敢挑釁變態，於是她就默默在受害女生的旁邊說道：「那個人一直用下體撞妳的手臂」，本是想小聲告誡對方，怎料米可白說完話，整個車廂的乘客都轉過來看他們，米可白這時才知道，因為戴著耳機的關係，她說話音量超大聲，幾乎大家都聽到了。米可白說事後那個變態被其他乘客看得很尷尬，也換車廂逃走了，她則認為自己犯蠢很尷尬，主持人曾國城聽完故事後就轉頭問一旁的巴鈺「這算蠢嗎？」巴鈺則認為米可白很勇敢，是見義勇為不算蠢，反而歪打正著做了好事，大聲嚇阻嫌犯是對的。