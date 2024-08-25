遭「銀合歡」入侵！林試所與墾管處救恆春半島　進行原生林相復舊

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▲特產恆春半島的港口木荷，花色白而大，是優良的造林樹種，也是蜜源植物之一。（圖／農業部）

▲從山頂到海邊，海角七號線（屏153線）兩旁長滿了銀合歡。（圖／農業部）

為了保護和恢復恆春半島的自然環境，林業試驗所和墾丁國家公園管理處自111年6月聯手展開生態保育計畫，除剷除外來入侵植物銀合歡，並在清理出的土地上種植恆春半島原生苗木，以恢復原生棲地，目前已將3萬餘株原生植物引回劣化棲地，進行原生林相復舊。據調查顯示，苗木對環境適應及生長均佳，未來將持續擴大戰線，期待為恆春半島創造穩定、多樣、靭性的盎然生機。林試所說明，恆春半島以獨特的生物多樣性和自然美景聞名，但該地區正遭受外來植物銀合歡入侵，嚴重威脅到原生動植物的生態。銀合歡(Leucaena leucocephala)是一種原產於中美洲和南美洲的外來植物，不僅擴散迅速，壓制原生植物的生長，還改變了土壤結構和養分循環，對恆春半島的動植物群體構成威脅。因意識到銀合歡對當地生態環境的負面影響，墾管處決定展開大規模剷除行動，並在清理出的土地上種植原生苗木，以恢復被破壞的生態環境。林試所恆春研究中心自111年6月起與墾管處合作，針對恆春半島的植物資源進行全面調查和分析，確定最具生態價值和恢復潛力的原生植物種類，並採集這些植物在育苗基地進行培育，待其成長穩定後，再定植到劣化棲地中。恆春研究中心運用先進的育苗技術，確保苗木的成活率和健康成長，過去2年多已培育80餘種、4萬餘株適合恆春半島生長的臺灣原生種健壯苗木。自112年起已陸續將這些原生苗木帶回到銀合歡剷除後的劣化棲地，目前已出栽造林3萬餘株，包含港口木荷、恆春山枇杷、淡綠葉衛矛、恆春楨楠、葛塔德木、瓊崖海棠、紅柴等30餘種原生樹種，這些苗木不僅能有效改善劣化棲地、恢復原生植被，還能建立可持續發展的生態系統，對生態棲地改善與生物多樣性的提升具有重要意義。林試所表示，目前計畫已取得初步成效，在試點區域種植的苗木顯現出良好的適應性，為之後更大規模恢復工作奠定堅實的基礎。未來計畫將繼續深化和擴展，以覆蓋更多的劣化棲地區域，同時引入創新技術和管理模式，加速生態復原。此次行動不僅是對自然的回饋，也是實踐人類與自然和諧共處的美好願景，林試所透過與墾管處的共同努力，相信恆春半島的生態環境將迎來新的活力，這片美麗的土地也再次煥發出蓬勃生機，成為人們心中珍愛的自然樂園。