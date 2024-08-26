台東池上鄉公所創「書法路牌」！找名家揮毫惹民怨：寫什麼看不懂

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾表示自己非當地居民，對於路況不熟悉，時常看不懂路牌上的書法「到底是寫什麼字」，導致找路時，需要將車速減慢、花費更多時間才能看清字體，對於自己及其他車輛來說有點危險。（示意圖／Pexels）

▲有網友舉出台東縣池上鄉「新生路」的路牌，可見標示上的「新」字，因使用書法字體書寫的關係，需要花費5-10秒以上時間才能理解。（圖／Google map）

▲林懷民等藝術家都曾於演講中稱讚池上鄉的書法路牌，但書法路牌事是否違背了最重要的「易讀性」指標，政府機關仍得多加考慮，以免造成用路民眾困擾。（圖／記者許家禎攝）

台灣常見路牌指示皆為黑體字型，台東池上鄉公所為推動藝文及書法風氣，邀集蕭春生、鄭世華、吳秋娥等11名書法家親筆揮毫，獨創出池上鄉特有的「書法路牌」，然而有民眾表示，一名網友在社群媒體「Treads」上發文，表示自己到台東池上自駕旅遊時，看見池上鄉的路牌十分有特色，比起平時常見較死板的黑體字型，池上的路牌洋溢著滿滿的文藝氣息，但他認為，因自己非當地居民，對於路況不熟悉，，導致找路時，也有網友認為路標最重要的是「能清楚辨識的設計」，讓用路民眾能遠遠就能清楚道路標示，、「書法是好東西，，其實真的不太建議讓駕駛分神，」、「如果標示需要一秒以上的時間來理解跟閱讀，那在道路上你沒注意到的這一秒會有可能發生多少事？」、「路標這是屬於功能性用途，。」有網友舉出台東縣池上鄉「新生路」的路牌，，有民眾表示自己甚至是看了底下的英文路名，回推才知道那個字是「新」，對此，也有民眾表示，台東縣池上鄉鄉長林建宏也說：「所謂的字體不符合標準，其實我們也查閱了相關的規定，其實針對這樣的一個字體，路牌與藝術結合，確實「獨步全球」，能大大展現當地藝文特色，林懷民、蔣勳等藝術家都曾於演講中稱讚池上鄉的書法路牌，「農村在不知不覺中體現藝術、文學、翰墨底蘊」，，以免造成用路民眾困擾。