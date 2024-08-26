台東池上鄉公所創「書法路牌」！找名家揮毫惹民怨：寫什麼看不懂

台灣常見路牌指示皆為黑體字型，台東池上鄉公所為推動藝文及書法風氣，邀集蕭春生、鄭世華、吳秋娥等11名書法家親筆揮毫，獨創出池上鄉特有的「書法路牌」，然而有民眾表示，有的道路名稱因筆畫較多，轉換成書法字體後，需要花費更多時間才能看清楚路牌，已經失去路牌最重要的「易讀性」目標。
一名網友在社群媒體「Treads」上發文，表示自己到台東池上自駕旅遊時，看見池上鄉的路牌十分有特色，比起平時常見較死板的黑體字型，池上的路牌洋溢著滿滿的文藝氣息，但他認為，因自己非當地居民，對於路況不熟悉，時常看不懂路牌上的書法「到底是寫什麼字」，導致找路時，需要將車速減慢、花費更多時間才能看清字體，對於自己及其他車輛來說有點危險。
也有網友認為路標最重要的是「能清楚辨識的設計」，讓用路民眾能遠遠就能清楚道路標示，「台東市政府跟書法老師們在書寫當下應該要體貼一下觀者」、「書法是好東西，每個書法家都有自己的特色，但馬路上要注意的東西已經過多了，其實真的不太建議讓駕駛分神，不夠直覺化的交通號誌、指示，都有可能是隱性的麻煩」、「如果標示需要一秒以上的時間來理解跟閱讀，那在道路上你沒注意到的這一秒會有可能發生多少事？」、「路標這是屬於功能性用途，應該實用功能為優先，美觀和設計擺後才是。」
有網友舉出台東縣池上鄉「新生路」的路牌，可見標示上的「新」字，因使用書法字體書寫的關係，就算單純只是看圖片，也需要花費5至10秒以上時間才能理解，有民眾表示自己甚至是看了底下的英文路名，回推才知道那個字是「新」，對於車內以高速移動的駕駛來說，無法於第一時間得知路名，極度容易引發交通危險。
對此，也有民眾表示「這路牌好幾年了，若有問題發生早就替換掉了」，台東縣池上鄉鄉長林建宏也說：「所謂的字體不符合標準，其實我們也查閱了相關的規定，其實針對這樣的一個字體，本來就有分為正體字跟變體字，這樣的變體字它沒有很明確的規範。」
路牌與藝術結合，確實「獨步全球」，能大大展現當地藝文特色，林懷民、蔣勳等藝術家都曾於演講中稱讚池上鄉的書法路牌，「農村在不知不覺中體現藝術、文學、翰墨底蘊」，但書法路牌事是否違背了最重要的「易讀性」指標，政府機關仍得多加考慮，以免造成用路民眾困擾。
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也有網友認為路標最重要的是「能清楚辨識的設計」，讓用路民眾能遠遠就能清楚道路標示，「台東市政府跟書法老師們在書寫當下應該要體貼一下觀者」、「書法是好東西，每個書法家都有自己的特色，但馬路上要注意的東西已經過多了，其實真的不太建議讓駕駛分神，不夠直覺化的交通號誌、指示，都有可能是隱性的麻煩」、「如果標示需要一秒以上的時間來理解跟閱讀，那在道路上你沒注意到的這一秒會有可能發生多少事？」、「路標這是屬於功能性用途，應該實用功能為優先，美觀和設計擺後才是。」
有網友舉出台東縣池上鄉「新生路」的路牌，可見標示上的「新」字，因使用書法字體書寫的關係，就算單純只是看圖片，也需要花費5至10秒以上時間才能理解，有民眾表示自己甚至是看了底下的英文路名，回推才知道那個字是「新」，對於車內以高速移動的駕駛來說，無法於第一時間得知路名，極度容易引發交通危險。
對此，也有民眾表示「這路牌好幾年了，若有問題發生早就替換掉了」，台東縣池上鄉鄉長林建宏也說：「所謂的字體不符合標準，其實我們也查閱了相關的規定，其實針對這樣的一個字體，本來就有分為正體字跟變體字，這樣的變體字它沒有很明確的規範。」
路牌與藝術結合，確實「獨步全球」，能大大展現當地藝文特色，林懷民、蔣勳等藝術家都曾於演講中稱讚池上鄉的書法路牌，「農村在不知不覺中體現藝術、文學、翰墨底蘊」，但書法路牌事是否違背了最重要的「易讀性」指標，政府機關仍得多加考慮，以免造成用路民眾困擾。