KAT-TUN中丸雄一賣2.4億豪宅賺8000萬　外遇只付7000事後錢被酸爆

日本星達拓娛樂（舊名：傑尼斯事務所）旗下男團KAT-TUN成員中丸雄一，日前被爆出背著新婚妻子笹崎里菜，跟女大生到連鎖飯店APA開房間，男生事後還給女生7000日圓（約台幣1500元）車費，但緋聞男女都否認發生肉體關係，目前中丸雄一暫停所有演藝事業反省中。《週刊女性》今（26）日加碼爆料，中丸雄一近日賣掉市值2.4億日圓（約台幣5300萬元）的100坪豪宅，反被網友酸：「那他只給女生7000元也太小氣了吧？」
新婚美女主播7個月爆外遇女大生 中丸雄一全面停工自我反省
中丸雄一今年1月16日跟主播笹崎里菜結婚，新婚才過7個月，月初（8／7）就被媒體爆料跟女大生在APA飯店密會，2人是在1年前的街上，由中丸雄一主動搭訕認識，根據節目幕後人員說法：「據說他曾經邀約對方超過20次，雖然這名女大學生被記者採訪時否認有任何肉體關係，但對於一向給人誠實形象的中丸雄一來說，這樣的反差實在是太大了。」
中丸雄一爆出外遇後，火速暫停所有演藝工作自我反省，他的公司也表示：「對於這次中丸雄一的行為，作為一個在社會上有影響力的人，他明顯缺乏自覺和責任的行為，公司也無法原諒，也感到非常遺憾。中丸雄一對於造成家人和對方的痛苦，感到深深的抱歉，關於今後的事宜，包含他本人的意願，我們決定暫時停止他的工作。」
賣掉2.4億豪宅現賺8000萬 卻選「低價飯店」開房被酸爆
媒體還指出，中丸雄一當時還支付7000日圓給女大生；除了上述行為引起討論，大眾對於中丸雄一「選在中低價位的連鎖APA飯店」外遇也感到十分震驚，紛紛表示：「選APA酒店這種省錢的方式，果然是APA丸」、「APA丸太小氣了吧？」媒體也寫下：「儘管這位人氣偶像擁有多個節目主持，但身上卻只有7000元，是否陷入了財務困境？」結果事實並非如此。
根據《週刊女性》今天報導，中丸雄一不久前賣掉100坪的高樓公寓，他是在2020年4月以1億6000萬日圓（約台幣3500萬元）購入，今年3月以2億4000萬日圓出售，現賺8000萬日圓（約台幣1700萬元）價差，房地產記者表示：「即使扣除稅金，手上應該還剩下足夠多的錢。」
中丸雄一的友人也看不下去，匿名受訪表示：「儘管如此，他選擇在APA酒店密會，並只給7000日圓的計程車費，真的很小氣啊，這完全就是玩玩而已吧……」
中丸雄一介紹 是天團KAT-TUN成員
中丸雄一今年40歲，有歌手、演員、主持人、YouTuber、漫畫家等身分，隸屬團體KAT-TUN其中一員，老婆為知名主播笹崎里菜。
他是在國中3年級時，被同班女同學推薦而寄履歷到「傑尼斯事務所（現名：星達拓娛樂」，1998年參加試鏡後，和龜梨和也、赤西仁、增田貴久、藤谷太輔、塚田僚一、越岡裕貴同時加入公司，後來與赤西仁、田口淳之介、田中聖、上田龍也、龜梨和也組成「KAT-TUN」，團體2006年正式出道即風靡全日本，但赤西仁、田中聖、田口淳之介陸續退團，KAT-TUN目前為3人體制。
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中丸雄一今年1月16日跟主播笹崎里菜結婚，新婚才過7個月，月初（8／7）就被媒體爆料跟女大生在APA飯店密會，2人是在1年前的街上，由中丸雄一主動搭訕認識，根據節目幕後人員說法：「據說他曾經邀約對方超過20次，雖然這名女大學生被記者採訪時否認有任何肉體關係，但對於一向給人誠實形象的中丸雄一來說，這樣的反差實在是太大了。」
中丸雄一爆出外遇後，火速暫停所有演藝工作自我反省，他的公司也表示：「對於這次中丸雄一的行為，作為一個在社會上有影響力的人，他明顯缺乏自覺和責任的行為，公司也無法原諒，也感到非常遺憾。中丸雄一對於造成家人和對方的痛苦，感到深深的抱歉，關於今後的事宜，包含他本人的意願，我們決定暫時停止他的工作。」
賣掉2.4億豪宅現賺8000萬 卻選「低價飯店」開房被酸爆
媒體還指出，中丸雄一當時還支付7000日圓給女大生；除了上述行為引起討論，大眾對於中丸雄一「選在中低價位的連鎖APA飯店」外遇也感到十分震驚，紛紛表示：「選APA酒店這種省錢的方式，果然是APA丸」、「APA丸太小氣了吧？」媒體也寫下：「儘管這位人氣偶像擁有多個節目主持，但身上卻只有7000元，是否陷入了財務困境？」結果事實並非如此。
根據《週刊女性》今天報導，中丸雄一不久前賣掉100坪的高樓公寓，他是在2020年4月以1億6000萬日圓（約台幣3500萬元）購入，今年3月以2億4000萬日圓出售，現賺8000萬日圓（約台幣1700萬元）價差，房地產記者表示：「即使扣除稅金，手上應該還剩下足夠多的錢。」
中丸雄一的友人也看不下去，匿名受訪表示：「儘管如此，他選擇在APA酒店密會，並只給7000日圓的計程車費，真的很小氣啊，這完全就是玩玩而已吧……」
中丸雄一介紹 是天團KAT-TUN成員
中丸雄一今年40歲，有歌手、演員、主持人、YouTuber、漫畫家等身分，隸屬團體KAT-TUN其中一員，老婆為知名主播笹崎里菜。
他是在國中3年級時，被同班女同學推薦而寄履歷到「傑尼斯事務所（現名：星達拓娛樂」，1998年參加試鏡後，和龜梨和也、赤西仁、增田貴久、藤谷太輔、塚田僚一、越岡裕貴同時加入公司，後來與赤西仁、田口淳之介、田中聖、上田龍也、龜梨和也組成「KAT-TUN」，團體2006年正式出道即風靡全日本，但赤西仁、田中聖、田口淳之介陸續退團，KAT-TUN目前為3人體制。