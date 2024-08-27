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NFL／「悲傷的一天」烏鴉隊進攻線教練Joe D’Alessandris離世

實習記者張叡誠/綜合報導

▲NFL巴爾的摩烏鴉隊前進攻線教練Joe D’Alessandris，因為在先前接受了另一項手術，而引起了併發症過世。（圖／美聯社／達志影像）
▲NFL巴爾的摩烏鴉隊前進攻線教練Joe D’Alessandris，因為在先前接受了另一項手術，而引起了併發症過世。（圖／美聯社／達志影像）
NFL巴爾的摩烏鴉隊前進攻線教練Joe D’Alessandris，因為在先前接受了另一項手術而引起了併發症，過去兩週一直都在醫院接受治療，根據ESPN報導，Joe D’Alessandris於美國時間25日上午過世，巴爾的摩烏鴉隊總經理Eric DeCosta對於這項消息痛心表示「對巴爾的摩烏鴉隊來說是悲傷的一天。」

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巴爾的摩烏鴉隊官方推特也發文，緬懷這位過去在烏鴉隊擔任進攻線教練有顯著成績的老戰友，Joe D’Alessandris從2017年開始成為烏鴉隊進攻教練團一員，在過去幾個賽季中，巴爾的摩烏鴉隊進攻線的跑動和傳球攔截率都排在聯盟前十名。

對於Joe D’Alessandris的離開，巴爾的摩烏鴉隊總教練John Harbaugh說：他讓我們所有人都變得更好，他受到這裡所有人的喜愛，他是一位偉大的教練，也是一個好人，很榮幸能與他成為朋友，他是「我們進攻的重要組成部分。」

曾在2019年拿過年度第一隊的巴爾的摩烏鴉隊球員Ronnie Stanley，也在推特上發文，表達他的不捨之情「我永遠不會忘記那個笑聲。謝謝D教練。」

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