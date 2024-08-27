NFL／「悲傷的一天」烏鴉隊進攻線教練Joe D’Alessandris離世

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NFL巴爾的摩烏鴉隊前進攻線教練Joe D’Alessandris，因為在先前接受了另一項手術而引起了併發症，過去兩週一直都在醫院接受治療，巴爾的摩烏鴉隊官方推特也發文，緬懷這位過去在烏鴉隊擔任進攻線教練有顯著成績的老戰友，對於Joe D’Alessandris的離開，曾在2019年拿過年度第一隊的巴爾的摩烏鴉隊球員Ronnie Stanley，也在推特上發文，表達他的不捨之情「我永遠不會忘記那個笑聲。謝謝D教練。」