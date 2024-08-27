陳天仁公益文慘遭前閨密男友狠酸　發文直呼：噁心、只有騙錢習慣

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳天仁昨日發公益文寫下：「一直以來都有做公益的習慣」，卻遭郭方儒截圖發限動狠酸。（圖／陳天仁IG）

▲郭方儒爆料陳天仁一直以來只有騙錢的習慣，並透露自己握有證據。（圖／郭方儒IG）

▲邱偲琹（左1）日前和男友郭方儒（左2）、皇毅（右1）一起到日本旅遊，3人感情很好。（圖／邱偲琹IG）

▲陳天仁（右圖）昔日好友邱偲琹（左圖）「站隊」皇毅，先前多次發文暗酸陳天仁。（圖／邱偲琹、陳天仁IG）

「象迷娘」陳天仁因在節目上嗆舊愛饒舌歌手Spark皇毅長相普通、被男方爸媽懷疑她騙財，雙方互發聲明撕破臉。而陳天仁前閨密邱偲琹選擇「站隊」皇毅，曾3度發文暗批陳天仁。昨（26）日陳天仁在IG上發公益文，邱偲琹男友郭方儒在限時動態上截圖直嗆狠酸「噁心」、「只有騙錢習慣」。陳天仁昨日發公益文寫下：「一直以來都有做公益的習慣。」郭方儒今日凌晨在IG限時動態上截圖直嗆：「今日看到後座力最強的一句話，怎麼可以同時讓人覺得好笑又噁心，如果真心想做公益請不用放廣播給大家知道。」郭方儒還接著爆料陳天仁一直以來只有騙錢的習慣，並強調自己紀錄證據都有：「還想要不斷說自己（陳天仁）被抹黑，現在把在說實話的人全部退追也是可笑，說到底就是一個長不大的屁孩。」事實上，邱偲琹男友郭方儒與皇毅是好友，而陳天仁是在邱偲琹介紹下，一行人到韓國旅遊時與皇毅擦出愛的火花。先前邱偲琹與郭方儒到日本旅遊時，皇毅也同行，可見3人感情相當好。而陳天仁前閨密邱偲琹也多次發文暗酸陳天仁，日前她3度開酸：「本來的錯，是可以隨時時間流逝，而被淡忘，然後原諒的。但是後續的每個選擇，都太令人無解了。」似乎在暗指陳天仁與皇毅本來可以妥善處理這件事，然而陳天仁後來的所作所為讓人無語。邱偲琹最後還惋惜寫道：「老實說，不難過是假的，更多的是感慨吧！這是最後一次發言了，希望有天你回首時，能真正明白自己做了什麼樣的選擇。」2人昔日閨密情決裂。