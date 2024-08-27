最強魔改租房！2坪塞「1房2廳1衛」　眾傻眼：跟二舅媽借膨脹螺絲

就要開學了，台灣學生最多的前十強大專院校，就有6間周邊套房租金中位數破萬元，又以台灣大學每月要噴1萬8499元最高。高房價、高租金也在居住成本更高的中國上海近期更是租房魔改事件頻傳，一名二房東把把5平米（約1.5坪）空間改造成1房2廳1衛還有陽台，引發熱議，網友笑虧：「他肯定有跟二舅媽借膨脹螺絲！」
台灣網友將此段魔改租房影片，轉載至Dcard，驚呼「2坪不到的空間硬是能生出1房1衛2廳1陽台，有晾衣空間（對外窗）、浴室間、書房客廳餐廳（使用率300%）、臥室（夾層）、廚房（洗衣、洗菜兩相宜）還有儲物空間（樓梯空間放冰箱雜物）」。
影片中，只見開門進入後，右側是小小的化妝桌兼書桌，往前是浴室，對外窗外有曬衣架，隔壁是廚房兼洗衣間，備有電磁爐可料理，還有洗烘衣機，功能齊全。
「臥房」則是被架在房間上層（夾層），而樓梯間下的空間也沒浪費，被塞進一台冰箱，還有收納空間。拍攝者說：「人民幣1600（約新台幣7100元）就能住到5平米（約1.5坪）的複式，你們覺得怎麼樣？」大讚上海二房東堪稱設計界天才。
雖然該影片去年5月就已在B站出現，近期日又在中國網路被翻新，但是超誇張的空間應用仍引發台灣網友討論，紛紛留言「7000多台幣，如果地點還不錯的話，剛畢業的我大概會租，哈哈哈哈，而且在上海外地人搶著要吧」、「笑著笑著就哭了」、「在台北夠便宜的話我認真可以」，也有人虧說：「他肯定有跟二舅媽借膨脹螺絲！」
曾有房仲業者統計，台北市租金痛苦指數12.87，對照上海平均租金，每坪要價約6700塊新台幣，租金痛苦指數大約37，比台北高2倍，導致上海出現2坪不到的「馬桶房」，床鋪放在馬桶後方，淋浴時水不能開太大，以免把床弄濕，但租金最低只要人民幣700元（約新台幣3100元），一PO網就被秒殺。
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影片中，只見開門進入後，右側是小小的化妝桌兼書桌，往前是浴室，對外窗外有曬衣架，隔壁是廚房兼洗衣間，備有電磁爐可料理，還有洗烘衣機，功能齊全。
「臥房」則是被架在房間上層（夾層），而樓梯間下的空間也沒浪費，被塞進一台冰箱，還有收納空間。拍攝者說：「人民幣1600（約新台幣7100元）就能住到5平米（約1.5坪）的複式，你們覺得怎麼樣？」大讚上海二房東堪稱設計界天才。
雖然該影片去年5月就已在B站出現，近期日又在中國網路被翻新，但是超誇張的空間應用仍引發台灣網友討論，紛紛留言「7000多台幣，如果地點還不錯的話，剛畢業的我大概會租，哈哈哈哈，而且在上海外地人搶著要吧」、「笑著笑著就哭了」、「在台北夠便宜的話我認真可以」，也有人虧說：「他肯定有跟二舅媽借膨脹螺絲！」
曾有房仲業者統計，台北市租金痛苦指數12.87，對照上海平均租金，每坪要價約6700塊新台幣，租金痛苦指數大約37，比台北高2倍，導致上海出現2坪不到的「馬桶房」，床鋪放在馬桶後方，淋浴時水不能開太大，以免把床弄濕，但租金最低只要人民幣700元（約新台幣3100元），一PO網就被秒殺。