晚期肺癌首重五年策略規劃　為自己找回生活的平靜與力量

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年近六十歲的胡小姐，在七年前確診晚期肺癌，且具有EGFR的突變，醫師考量她的身體狀況不僅硬朗，也追求穩定且長期的治療計畫後，優先選擇藥效表現佳的第二代標靶藥物作為第一線治療，平順控制四年多後，出現了T790M突變，再接續使用第三代的標靶藥物，抱持著晚期肺癌慢病化管理心態的她，至今仍持續與肺癌和平共存，閒暇時也喜愛寫寫書法來平靜、療癒身心。「這樣的案例非常多」，收治胡小姐的高雄榮總胸腔內科暨癌症防治中心癌症防治科主任林旻希醫師分享，肺癌的治療已經進入一個嶄新的階段，通過第二代和第三代標靶藥物的接力使用，超過關鍵五年存活期的個案累積不少成功病患，這意味著現代醫學已經能夠將過去看似無法克服的肺癌朝慢病化理想邁進，鼓勵病友應更積極與醫師討論長期的治療計畫！林旻希主任說明，針對晚期肺癌最大宗的EGFR突變，第一線採用第二代標靶藥物來控制腫瘤，當產生抗藥性病情出現進展時，再進行切片找出基因突變，一旦出現T790M突變，便可使用第三代標靶藥物來接續治療。「這樣的2+3接續型雙標靶治療已是一個常規治療」林旻希主任強調，根據臺灣各大醫學中心的資料統計數據皆證實，關鍵五年存活率正在穩步提升，這與精準醫療的發展也密不可分。晚期肺癌除了治療策略的規劃外，另外一個重要的挑戰則是在治療過程中，病友須面對相關的副作用與疾病變化，也需應對生活中的各種變數，例如工作、經濟和家庭責任的壓力；除此之外，家屬後勤在支持病友的同時，其實也承受著巨大壓力，他們的心理健康更直接影響到照顧病友的能力。因此，林旻希主任鼓勵病友與後勤，若感到壓力難以排解，可先與熟識的個管師或主治醫師反映，醫院端提供專業的支持團隊，包括諮商心理師、身心科醫師，提供心理支持與照顧，維持良好心理健康，才能有更強大的心力並肩對抗癌症。林旻希主任並以「面對他、接受他、處理他、放下他」的心態提醒初確診晚期肺癌的病友，應積極的認識疾病、了解藥物治療的選擇，渴望追求的治療目標，並與醫療團隊合作共擬對策；接受他，是慢慢調整心態與生活方式；而在治療過程中面臨的各種挑戰，都可以找到最好的方式處理他；最後，「放下他」並非忽視或逃避，而是真正釋放內心的焦慮和壓力，不讓疾病成為心中的陰影，可以認真生活、勇敢抗癌，撥雲見日找到屬於自己平和、更有力的道路，逐漸走向身心的康復。