李灝宇賽季還未報銷！腰椎發炎被列7天傷兵名單　仍需要進行復健

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▲效力底特律老虎2A的旅美好手李灝宇，成為繼2016年的胡智為後，相隔8年再有台灣球員入選「未來之星明星賽」。（圖／翻攝自Erie SeaWolves 社群平台X）

李灝宇賽季還未報銷！效力美國職棒大聯盟老虎2A的「台灣怪力男」李灝宇，日前遭美國媒體報導，因為坐了13小時的巴士，出現背部傷勢並且賽季因此而報銷。不過日前有美國媒體《底特律新聞報》報導指出，李灝宇在前往波特蘭比賽的路途，坐了13小時的巴士，造成背部問題，導致他的賽季提前結束，預計將在2025年的春訓前完全康復。但事實上，而老虎隊2A今（28）日公布的傷兵報告，李灝宇因為腰椎發炎，被放入7天傷兵名單中，且在原因部分寫道：「」證實經紀公司說法。儘管賽季尚未確定報銷，但李灝宇可能需要不少時間復健，且還有復健賽等安排， 9月16日是老虎2A的最後一場例行賽，並確定還有季後賽可打。