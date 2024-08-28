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李灝宇賽季還未報銷！腰椎發炎被列7天傷兵名單　仍需要進行復健

記者林之越/綜合報導

▲效力底特律老虎隊2A的台灣好手李灝宇，先前傳出因坐13小時巴士而賽季報銷，如今證實是因揮棒導致腰椎發炎，目前正在進行康復訓練。（圖／NOWnews資料照）
▲效力底特律老虎隊2A的台灣好手李灝宇，先前傳出因坐13小時巴士而賽季報銷，如今證實是因揮棒導致腰椎發炎，目前正在進行康復訓練。（圖／NOWnews資料照）
李灝宇賽季還未報銷！效力美國職棒大聯盟老虎2A的「台灣怪力男」李灝宇，日前遭美國媒體報導，因為坐了13小時的巴士，出現背部傷勢並且賽季因此而報銷。不過經紀公司悍創後續出面澄清，背部不適是打擊過程中造成的，而今（28）日球團也公布傷兵狀況，證實李灝宇因打擊有腰椎發炎的情況，被列入7天傷兵名單，目前正在進行康復訓練

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賽季還未確定報銷　短期恐難回歸

日前有美國媒體《底特律新聞報》報導指出，李灝宇在前往波特蘭比賽的路途，坐了13小時的巴士，造成背部問題，導致他的賽季提前結束，預計將在2025年的春訓前完全康復。

但事實上，李灝宇在搭乘巴士後，也有出賽紀錄，因此不少網友對此消息感到疑惑。對此，經紀公司悍創出面回應，李灝宇的傷勢是因打擊造成，而非搭乘巴士，且消息以球團官方的公告為準

而老虎隊2A今（28）日公布的傷兵報告，李灝宇因為腰椎發炎，被放入7天傷兵名單中，且在原因部分寫道：「在8月15日比賽中因擊球導致下背部受傷，正在進行康復訓練。」證實經紀公司說法。

儘管賽季尚未確定報銷，但李灝宇可能需要不少時間復健，且還有復健賽等安排， 9月16日是老虎2A的最後一場例行賽，並確定還有季後賽可打。李灝宇本季出賽87場，敲出102支安打包含12轟，打擊率高達2成98，是球隊中相當重要的進攻火力

▲效力底特律老虎2A的旅美好手李灝宇，成為繼2016年的胡智為後，相隔8年再有台灣球員入選「未來之星明星賽」。（圖／翻攝自Erie SeaWolves 社群平台X）
▲效力底特律老虎2A的旅美好手李灝宇，成為繼2016年的胡智為後，相隔8年再有台灣球員入選「未來之星明星賽」。（圖／翻攝自Erie SeaWolves 社群平台X）

李灝宇「巴士坐太久」整季報銷？恐無緣12強棒球賽　經紀公司回應

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