班傑控訴老婆花上萬買一堆擠乳器　沈玉琳傻眼：妳又不是狗

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▲班傑愛撿破爛回家。（圖／翻攝自YouTue《哈囉 你有事嗎？》

▲Cindy買了很多個電動擠乳器，最後覺得手動的最好用，讓班傑傻眼。（圖／翻攝自YouTue《哈囉 你有事嗎？》

班傑和老婆Cindy結婚5年，夫妻倆時常上節目分享婚姻生活，近來他們在節目《哈囉 你有事嗎?》中控訴彼此愛亂花錢，班傑爆料Cindy買了5台擠乳器，被沈玉琳虧，「妳又不是狗，狗才有2排。」Cindy則反擊班傑很愛撿破爛回家，連佛頭都撿回家。Cindy在節目上控訴班傑愛亂花錢，有天在外面遛狗，他看到舊的鞋櫃就帶回家翻修，結果後來撿上癮，連佛像、佛頭都撿回家，班傑解釋因為之前疫情間買房花光存款，家裡花30萬就裝修好，因為所有材料都是他撿回家的，結果後來就撿上癮，「我現在滑那個（網購）就知道價錢，那個佛頭2萬塊，我不撿嗎！」沈玉琳好奇Cindy是不是都沒給班傑零用錢，Cindy說1天給3千，班傑吐槽，「1個禮拜3千！包括吃飯跟加油。」Cindy說其實班傑比她還愛逛街又愛網購，班傑說一開始是因為外國人不能有信用卡，後來辦成功後，就瘋狂網購，1天有10幾個包裹送到家裡。班傑說，「我買小東西又不貴！她買很多重複又貴，比如說擠乳器，快8千塊，她買一模一樣的，尺寸不對又買別的品牌，家裡有4、5台擠乳器。」沈玉琳一聽笑問Cindy，「妳為什麼要搜集擠乳器？人不是只有2顆，妳又不是狗，狗才有兩排。」Cindy說一開始怕壞掉，後來又發現手動的比較好用，被班傑控訴買了那麼多8千塊的，結果最後用了800塊的。