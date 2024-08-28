特企／熱門泰式火鍋五週年　「鍋泰暖」連五月抽曼谷來回機票

中部知名的泰式火鍋品牌「鍋泰暖。泰式南洋鍋物」（原鍋泰山）自開業以來，以其獨特的泰式南洋風味鍋物，及叢林系設計風格，藏匿了大量猩猩玩偶，讓家長享受美味的同時，也吸引兒童可以與玩偶一同陪吃不孤單。口味上主打多款異國風情湯底，包括泰式經典冬蔭功、椰奶鍋、肉骨茶與叻沙等，湯底皆採用南薑、香茅、檸檬葉等新鮮香料熬製，且不同於市場上常見的南洋湯頭，「鍋泰暖」以100%進口椰漿入湯熬制，主打風味濃厚，溫順好入喉的泰式湯底為特色，若擔心口味不習慣、還提供饕客客製化的調味服務，讓顧客可以根據個人口味調整湯底濃淡，在滿足味蕾同時暖胃更暖心。
除了必點的招牌嫩雞柳之外，副食更能升級為更符合台灣人口味的泰暖打拋豬肉飯，在物價通膨的現在套餐價只要328元起，即可大啖南洋鍋物，讓顧客在台灣便能享受到南洋的異國風味。「鍋泰暖」不僅在湯底上講究，還提供客製化的調味服務。
近期，「鍋泰暖」不僅在員林創始店保有原有風味，台中市北區、大里及豐原的二代門店也升級為蔬食自助吧吃到飽，提供更多樣的蔬食選擇，且9成的南洋湯底更提供可選為素食選項，以滿足顧客對於健康飲食的需求，順應蔬食潮流，豐富了鍋物的飲食體驗。
為慶祝品牌成立五週年，「鍋泰暖」特別推出感謝回饋活動。自8月23日起至12月31日止，凡在「鍋泰暖」每消費滿$1500，即可參加刮刮卡抽獎活動，並於每月抽出兩位幸運顧客，贈送曼谷來回機票，除了機票還有多項餐點優惠，讓顧客不僅能享受美食，還有機會親自踏上泰國旅程，體驗南洋風情。更多活動詳情可至鍋泰暖門店資訊了解更多！
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近期，「鍋泰暖」不僅在員林創始店保有原有風味，台中市北區、大里及豐原的二代門店也升級為蔬食自助吧吃到飽，提供更多樣的蔬食選擇，且9成的南洋湯底更提供可選為素食選項，以滿足顧客對於健康飲食的需求，順應蔬食潮流，豐富了鍋物的飲食體驗。
為慶祝品牌成立五週年，「鍋泰暖」特別推出感謝回饋活動。自8月23日起至12月31日止，凡在「鍋泰暖」每消費滿$1500，即可參加刮刮卡抽獎活動，並於每月抽出兩位幸運顧客，贈送曼谷來回機票，除了機票還有多項餐點優惠，讓顧客不僅能享受美食，還有機會親自踏上泰國旅程，體驗南洋風情。更多活動詳情可至鍋泰暖門店資訊了解更多！