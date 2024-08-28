林育羣首談29歲初戀「是日本人」！交往1年半情斷　細節全曝光

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▲林育羣這次出新單曲，把自己的初戀故事寫進歌詞裡面。（圖／諾拉說音樂製作有限公司提供）

▲林育羣透露，自己目前單身，但對感情不設限。（圖／諾拉說音樂製作有限公司提供）

擁有「天籟美聲」的歌手林育羣（小胖）睽違6年推出全新單曲〈還是會想念〉，不僅首次嘗試寫歌、包辦新歌詞曲創作，過去感情世界神祕的他，更是第一次公開戀情，將這段刻骨銘心的初戀故事寫進歌裡。小胖透露，對方是日本人，10年前赴日發展相識相戀，低調相戀1年半，小胖自豪藏得很好，「從來沒被拍到過」！儘管後來兩人因為遠距離與價值觀不同而分手，對他來說，仍是一段永難忘懷的戀情，他有感而發地說：「謝謝這段感情，讓我知道我值得被愛。」小胖唱功備受肯定，曾以美聲征服美國、日本等地，對於歌唱非常有自信，卻非常懼怕「創作」，他說：「一直沒有心理準備，覺得寫歌就像是赤裸裸，將靈魂放在大家面前，也害怕作品不夠好，怕被攻擊。」後來是音樂圈朋友不斷鼓勵他，才勇敢踏出這一步。談到〈還是會想念〉創作過程，他透露是一位音樂圈製作人朋友先用吉他彈一些和弦，他再隨興唱出旋律，在陸續的會面中，共寫了3首旋律，最後和製作人討論之後，決定了使用現在這首曲。這首歌歌詞則是小胖想起初戀故事，將這段感情歷經的酸甜苦辣，投射進歌詞裡，因為對方是日本人，小胖又曾在日本發展，因此副歌也加入日文。這首歌透過小胖嘹亮又柔情的聲線詮釋，聽來令人揪心，不過小胖強調，雖然當初以自己的初戀故事創作，但無論愛情、親情或友情，只要重要的人事物，因為某些原因必須要離開，聽到這首歌，都會很有感觸。說起這段初戀，小胖透露，之前他因日文專輯錄製與宣傳，長期往返台灣與日本。在一次輕鬆的KTV聚會中認識對方，因為2人都很喜歡唱歌，進而越走越近，最後決定交往。情濃時，他們就算分隔兩地每天也要用訊息聊天2個小時以上，不過小胖笑說，當時他日文不好，與對方溝通還要同步查Google翻譯，但當愛情來的時候，語言真的不是問題，兩人感情發展迅速，小胖因常受邀到日本工作，加上自己休假時間也經常赴日，把握時間與對方約會相處。他回憶，對方很喜歡拍照，會將兩人相處的點點滴滴拍照紀錄下來，依照日期整理成相冊，「而且我們會將兩人第1次去迪士尼或一起去其他地方約會的票根收集起來放在錢包裡，看到就會回憶起當時的甜蜜。」而小胖是雙魚座也很浪漫，他笑說有一次他先到飯店check in ，先拿出對方喜歡的生巧克力蛋糕與洋酒擺好，再用玫瑰花瓣在床上排出愛心與對方的日文名字，沒想到對方一進房門居然是驚喜地稱讚飯店很用心。後來走近一看，看到自己的名字，才知道一切都是小胖花心思安排，感動到直說「不敢置信，這好像偶像劇情節」！不過分隔兩地，終究敵不過現實考驗，小胖在台灣也有諸多安排與工作，不太可能長期頻繁赴日，與多數遠距離戀愛一樣，久而久之，感情慢慢變淡，最後協議分手。畢竟29歲才脫單，又是初戀，與對方分手後，小胖非常不捨也很難過，只能儘量以工作或其他事務轉移注意力。7、8年過去，小胖坦言內心雖有懷念，但沒有遺憾，也很感謝對方，不僅讓他第一次體會到愛情的甜蜜，也讓他感受到「愛人」與「被愛」的幸福。至於感情現況，小胖說目前單身，坦言自從初戀之後，至今仍未找到身心靈都契合的伴侶，雖然也曾有過幾個曖昧對象，卻都沒能進一步交往，不過他始終敞開心房，對於感情也不設限。而工作部分，他透露除了在台商演，近期又將赴日參加一個音樂節目，該節目除了考驗現場唱功，還需要準備大量的歌單，對他來說是很大的挑戰，最近積極備戰練歌。