居家軟裝更省錢　「這類」古董家具竟暗藏高CP值

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▲網友在網路上詢問，因前屋主裝潢保養得很好，所以沒打算再重弄，加上木頭材質也很高級，想了解新家軟裝該如何布置。（圖／翻攝Dcard）

▲在挑選古董家具需要特別留意榫接是否完整，使用會不會搖晃或是否有異音等狀況。（圖／Dan Retro & furniture提供）

在居家設計中，不同布置能為空間帶來獨特的氛圍和風格，並展現出個人的品味和個性，而近期越來越多人採用軟裝潢來打造居家空間，由於軟裝潢能夠自由移動或更換的物件，例如壁紙、畫作、家飾、沙發、茶几等，透過這些軟裝來增添空間氛圍，還能凸顯整體風格，同時因為軟裝潢較為便宜，也深受租屋族、小資族的喜愛。從國外紅起來的室內軟裝趨勢，也漸漸帶到台灣來了，不少民眾會特別喜歡混合性材質，像是金屬、木頭、玻璃等，不再是單一木質調或工業風，會更喜愛運用新素材。一名網友在Dcard上詢問屋齡10年的房子，前屋主的裝潢是全木頭，該如何運用低成本軟裝改造？不少網友紛紛建議，「看起來很適合歐式古典風格的家具」、「多的話可以往美／法式復古、田園風等」、「很棒啊！坪數夠大才能搞深色」、「如果你喜歡前屋主的裝潢，那你可以往雅致、古典風格走」。針對網友的提問，究竟軟裝該如何挑選搭配，才兼具質感又合乎價格？家具古董店Dan Retro & furniture負責人阿丹分析，其實可以選用古董家具，因材料都是實木、全牛皮，不會有合成化學素材，在搭配上會很適合該位網友家裡裝潢，像是裝飾性很強的丹麥吊飾，不僅色彩鮮明、兼具流行性，還能簡單安裝，尤其「這些古董家具不像歐洲新品售價高，價差高達1到2倍，因此更適合小資族」。阿丹也提醒，古董家具在設計上花了一輩子心血，才能歸納出兼顧舒適跟美感的高CP值產品，但挑選時務必看好結構，畢竟這些傢具動輒十幾年的歷史，必須注意榫接是否完整，使用會不會搖晃或是否有異音等，都要特別留心。而保養古董家具也要從材質下手，採用動物皮革的椅子沙發，就要用動物性的保養油，相對的，植物類例如實木櫃子、抽屜，就要用植物性的保養品亞麻仁油、木蠟油等，來維持傢具的使用壽命。