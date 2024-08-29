沙茶醬擠不進前5名！調味料「鈉含量排行」曝　一天2湯匙吃壞身體

無論自行在家烹飪或購買外時，許多民眾喜愛添加「調味料」讓口感更具風味，不過卻在無形中忽略其中的「鈉含量」可能對健康造成影響，營養師黃品瑄近期分享各種調味料的「鈉含量排行」，結果常被討論的「沙茶醬」竟然擠不進前5名，反而是外表看似無害的「味精」，以每湯匙15毫升來計算，1匙就含有1748毫克的鈉，只要2湯匙就超過一天攝取標準。
調味料不鹹不代表可以一直加 亂吃超傷身
黃品瑄表示，平時許多民眾人在計算「鈉攝取量」時，往往會忽略調味料中的鈉含量，但就算是感覺不鹹的調味料，含鈉量也可能超乎想像，民眾在料理或用餐時，務必要將調味料、醬料的鈉含量納入飲食控制的考量。一般成年人每日鈉總攝取量，不宜超過2400毫克（約6公克鹽）。黃品瑄整理出常見調味料的鈉含量排行，冠軍為味精1748毫克，大幅領先亞軍「蠔油」的877毫克。
⚠️調味料鈉含量排行（每湯匙15毫升）
Top 1 味精，1748毫克
Top 2 醬油，750毫克
Top 3 醬油膏，608毫克
Top 4 烤肉醬，391毫克
Top 5 東泉辣椒醬，371毫克
Top 6 牛排醬，317毫克
Top 7 素沙茶醬299毫克
Top 8 烏醋，236毫克
Top 9 黃芥末醬，173毫克
Top 10 番茄醬，167毫克
Top 11 XO醬，166毫克
吃太多「鈉」恐患高血壓 還會衍生中風、心臟病風險
國健署提醒，一日鈉含量建議不超過2400毫克，相當於6克的鹽，建議可用檸檬、大蒜、辣椒、蔥花等天然辛香料取代調味料使用，或選擇烏醋、薄鹽醬油等低鈉醬料調味，而飲食中的鈉鹽攝取過多是造成高血壓的主因之一。每12個年輕人就有1人患有高血壓，但平均每4個有高血壓的年輕人，就有3人不知道自己血壓過高，年輕民眾若不能改變吃重鹹的飲食習慣，後續衍生的心臟病及中風問題將會比現在更嚴重。
黃品瑄也建議，平時飲食時想要「減鈉」，可以透過以下4種撇步達成。
🟡用天然食材調味：善用香料、味道重的天然食材、酸甜類水果為料理增添風味。
🟡用蒸、烤、燉烹調：使用蒸、烘烤、燉煮的方式保留食物原味，可以減少調味料使用。
🟡客製清淡口味：在外用餐時要求餐廳客製清淡口味，減少餐點內的調味料。
🟡沾醬不要淋醬：把醬料分開裝，不直接淋在食物上，可幫助減少醬料攝取。
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黃品瑄表示，平時許多民眾人在計算「鈉攝取量」時，往往會忽略調味料中的鈉含量，但就算是感覺不鹹的調味料，含鈉量也可能超乎想像，民眾在料理或用餐時，務必要將調味料、醬料的鈉含量納入飲食控制的考量。一般成年人每日鈉總攝取量，不宜超過2400毫克（約6公克鹽）。黃品瑄整理出常見調味料的鈉含量排行，冠軍為味精1748毫克，大幅領先亞軍「蠔油」的877毫克。
⚠️調味料鈉含量排行（每湯匙15毫升）
Top 1 味精，1748毫克
Top 2 醬油，750毫克
Top 3 醬油膏，608毫克
Top 4 烤肉醬，391毫克
Top 5 東泉辣椒醬，371毫克
Top 6 牛排醬，317毫克
Top 7 素沙茶醬299毫克
Top 8 烏醋，236毫克
Top 9 黃芥末醬，173毫克
Top 10 番茄醬，167毫克
Top 11 XO醬，166毫克
吃太多「鈉」恐患高血壓 還會衍生中風、心臟病風險
國健署提醒，一日鈉含量建議不超過2400毫克，相當於6克的鹽，建議可用檸檬、大蒜、辣椒、蔥花等天然辛香料取代調味料使用，或選擇烏醋、薄鹽醬油等低鈉醬料調味，而飲食中的鈉鹽攝取過多是造成高血壓的主因之一。每12個年輕人就有1人患有高血壓，但平均每4個有高血壓的年輕人，就有3人不知道自己血壓過高，年輕民眾若不能改變吃重鹹的飲食習慣，後續衍生的心臟病及中風問題將會比現在更嚴重。
黃品瑄也建議，平時飲食時想要「減鈉」，可以透過以下4種撇步達成。
🟡用天然食材調味：善用香料、味道重的天然食材、酸甜類水果為料理增添風味。
🟡用蒸、烤、燉烹調：使用蒸、烘烤、燉煮的方式保留食物原味，可以減少調味料使用。
🟡客製清淡口味：在外用餐時要求餐廳客製清淡口味，減少餐點內的調味料。
🟡沾醬不要淋醬：把醬料分開裝，不直接淋在食物上，可幫助減少醬料攝取。