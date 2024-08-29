特企／「只走花路」從劇場到花藝　韓系花藝的極致追求

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在台灣的花藝市場中，一顆新星正在冉冉升起。這顆新星就是「只走花路」，一個蘊含深厚意義與感人故事的品牌。「只走花路」這個名字源於韓國的一句追星用語，代表著對自家偶像未來一片光明的祝福。2024年初，汪小菲與大S的往事再次成為話題，尤其是大S一句「你是鏡花水月，而我只走花路」更是激勵了無數女孩的心，也包括了這位主理人。第一次創業失敗，使主理人在「走花路」的理念中找到了自我認同的力量。對主理人而言，「走花路」不僅是習花之路，更是在花草取捨之間，找到最純粹動人的美好。「只走花路」的主理人曾是一名劇場工作者，畢業於北藝大。劇場給予的不僅是技藝上的成長，還有無數的快樂與痛苦，這些經歷成為主理人在花藝界的養分。品牌名稱象徵著主理人希望將這些養分化為力量，走出屬於自己的花藝之路。在創立「只走花路」之前，主理人曾與高中同學經營另一家花藝品牌，但因價值觀與美感上的差異，最終決定獨立創業。招牌商品融入了韓國正宗花藝技法，包裝紙、剪刀、緞帶等幾乎全部從韓國進口，以追求質感滿分的產品。身為韓系花藝品牌，主理人特別遠赴韓國學習最正宗的花藝技法，並且堅持使用高品質的進口材料，從每一個細節體現品牌的用心。希望通過這些精選材料與技法，為顧客提供最美麗的花藝作品。「只走花路」工作室位於主理人自己的住處，空間非常小，因此經常將完成的成品放在走廊上，有一次，鄰居看到主理人的作品後，私訊請求幫忙設計婚紗照的花藝佈置。這樣無心插柳的機會，讓更多人認識並喜歡上主理人的花藝作品。主理人計劃通過短影音拍攝，與不同創作者合作，將劇場專業與花藝結合，創造出更多精彩的火花。也計劃將品牌重心放在婚禮花藝上，成為全台北最優質的韓系婚禮花藝品牌。此外，將推出以《紅樓夢》十二金釵為主題的短影音系列，將中國經典文本與韓系花藝結合，創造出獨特的視覺美學。「只走花路」的主理人以堅持與熱情，在花藝界闖出了一條屬於自己的美麗之路。主理人的故事感動了無數顧客，更讓我們看到了在失敗中重生的勇氣與力量。