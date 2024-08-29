特企／「只走花路」從劇場到花藝　韓系花藝的極致追求

在台灣的花藝市場中，一顆新星正在冉冉升起。這顆新星就是「
只走花路」，一個蘊含深厚意義與感人故事的品牌。「只走花路」 這個名字源於韓國的一句追星用語， 代表著對自家偶像未來一片光明的祝福。2024年初，汪小菲與大 S的往事再次成為話題，尤其是大S一句「你是鏡花水月， 而我只走花路」更是激勵了無數女孩的心，也包括了這位主理人。 第一次創業失敗，使主理人在「走花路」 的理念中找到了自我認同的力量。對主理人而言，「走花路」 不僅是習花之路，更是在花草取捨之間，找到最純粹動人的美好。
「只走花路」的主理人曾是一名劇場工作者，畢業於北藝大。
劇場給予的不僅是技藝上的成長，還有無數的快樂與痛苦， 這些經歷成為主理人在花藝界的養分。 品牌名稱象徵著主理人希望將這些養分化為力量， 走出屬於自己的花藝之路。在創立「只走花路」之前， 主理人曾與高中同學經營另一家花藝品牌， 但因價值觀與美感上的差異，最終決定獨立創業。 招牌商品融入了韓國正宗花藝技法，包裝紙、剪刀、 緞帶等幾乎全部從韓國進口，以追求質感滿分的產品。 身為韓系花藝品牌，主理人特別遠赴韓國學習最正宗的花藝技法， 並且堅持使用高品質的進口材料，從每一個細節體現品牌的用心。 希望通過這些精選材料與技法，為顧客提供最美麗的花藝作品。
「只走花路」工作室位於主理人自己的住處，空間非常小，
因此經常將完成的成品放在走廊上，有一次， 鄰居看到主理人的作品後，私訊請求幫忙設計婚紗照的花藝佈置。 這樣無心插柳的機會，讓更多人認識並喜歡上主理人的花藝作品。 主理人計劃通過短影音拍攝，與不同創作者合作， 將劇場專業與花藝結合，創造出更多精彩的火花。 也計劃將品牌重心放在婚禮花藝上， 成為全台北最優質的韓系婚禮花藝品牌。此外，將推出以《紅樓夢》 十二金釵為主題的短影音系列，將中國經典文本與韓系花藝結合， 創造出獨特的視覺美學。
「只走花路」的主理人以堅持與熱情，
在花藝界闖出了一條屬於自己的美麗之路。 主理人的故事感動了無數顧客， 更讓我們看到了在失敗中重生的勇氣與力量。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「只走花路」工作室位於主理人自己的住處，空間非常小，
「只走花路」的主理人以堅持與熱情，