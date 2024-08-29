吳玉琴創台灣健康聯盟　欲結合專業與從政經驗持續為台灣貢獻

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2024年初民進黨不分區立委吳玉琴正式從立法院畢業，在立委任內提出12部新法、修正通過61部案，成績斐然。吳玉琴目前兼任中華民國社會工作師公會全國聯合會及台灣活力老化推展協會的理事長，除了在自己熟悉的社福領域努力，也持續思考還能為台灣做點什麼？「去年在聽到賴總統所提的健康台灣願景時，我就在想該怎麼讓這個政見落實，除了直覺想到的醫事團體外，還有哪些活躍的民間團體可以參與進來，讓總統的健康台灣更有感？」吳玉琴提到，近期正籌備的「台灣健康聯盟」便是希望透過民間組織蒐集多元的聲音，讓整體溝通管道更廣泛但更聚焦。針對甫結束的總統府健康台灣推動委員會，她回憶當下，「周遭大家看到這個名單的時候，真的是有點嚇到！」目前的委員和顧問多數是男性醫師專家，專業度毋庸置疑，但也看到缺乏女性或社福界和其他團體代表。有鑑於賴總統指示後續將納入藥界及護理界代表，吳玉琴有信心未來也會融入社福界等其他健康有關團體代表。就癌症新藥基金方面，吳玉琴過去在立法院多次與病友團體共同倡議，樂見衛福部先以編列公務預算的方式健保基金，及早落實賴清德總統的承諾，幫助癌症病友減輕在癌症治療費用上的負擔。不過，她也注意到，目前衛福部暫擬的癌症新藥暫時性支付專款作業要點，主要可適用的藥品為具醫療迫切需求及治療潛力，但臨床效益、財務衝擊評估不確定之癌藥（或新藥）或新適應症。而這與目前多數病友團體訴求，希望先行將這筆費用運用於效果明確且符合國際治療指引的藥品上，是有所衝突。吳玉琴建議，「有沒有可能先回到病友們期待的是國際已經在用的藥，及早讓我們用到，這個可能更實際有感？」討論到近期百憂解退出台灣引發的健保核價過低的討論，吳玉琴表示百憂解已經是健保給付超過15年的老藥，在已經有其他同品質的學命藥可以替代，健保署確實可能會有降低藥價的考量。「因為有實際參與過溝通，健保署的財務控管能力我真的非常佩服，尤其藥價的部分。」針對先前傳言，未來是否有機會再進入政府單位為民服務，吳玉琴表示自己不排斥，主要是有沒有機會以過去專業及經驗幫弱勢團體發聲，未來也會持續在不同的地方繼續為台灣貢獻一己之力。