全聯福袋開獎！2台百萬豪車「幸運獎號出爐」　僅消費666元就中獎

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▲今日晚間7點，在LINE、臉書官方直播抽出各個獎項的幸運得獎得主。（圖／全聯提供）

▲消費者買了666元的PALLADIUM潮流保冷托特袋組就獲得大獎。（圖／記者葉政勳攝）

▲愛金卡公司旗下服務icash Pay，也於即起至9月17日前，推出專屬優惠，包括CITY CAFE大杯美式買11杯送5杯、CITY CAFE大杯拿鐵買11杯送4杯。（圖／業者提供）

全聯夏日福袋活動開獎了！今（2024）年6月推出的夏日福袋活動，大獎為2台多功能運動休旅車作為大獎，今（29）日晚間7時直播抽出各個獎項的幸運得獎得主，，皆只買了666元的PALLADIUM潮流保冷托特袋組就獲得大獎。為歡慶PX Pay千萬會員達成、全支付挑戰500萬會員，全聯於6月25日推出超值夏日福袋活動！祭出2台百萬多功能運動休旅車作為大獎，並於今日晚間7點，在LINE、臉書官方直播抽出各個獎項的幸運得獎得主！此次活動頭獎「Discovery Sport多功能運動休旅-瓦雷澤藍（市價228萬/台）」開在中和秀朗門市，幸運福利卡號號碼為「9999000007132511」；另一個大獎「Discovery Sport多功能運動休旅-佛羅倫斯紅（212萬／台）」開在台南西門門市，幸運福利卡號號碼為「9999000003094716」，2台多功能運動休旅車得主，皆只買了666元的PALLADIUM潮流保冷托特袋組就獲得大獎。獎項還有3台Gogoro VIVA XL BELT、全聯福利點數、PALLADIUM法國潮流品牌購物金…等等，總計共615個獎項，所有中獎號碼最晚將於明日（30）中午12點前，將中獎名單公告於全聯官方網站的「公告及中獎」專區，消費者可自行至網站查詢。另提醒得獎者別忘了於9月8日前填寫完整領獎申請書，並提供抽獎券正本及檢附相關資料，寄回官方領獎小組。此外，愛金卡公司旗下服務icash Pay，也於即起至9月17日前，推出專屬優惠，包括CITY CAFE大杯美式買11杯送5杯，整組省225元、CITY CAFE大杯拿鐵買11杯送4杯，整組省220元。只要在OPENPOINT APP行動隨時取共享群組設定功能，新增輸入icash2.0卡號，綁定成功即可持icash2.0實體卡就近逾7000家7-ELEVEN領取共享商品。icash Pay也推出消費滿額贈點活動同慶，自9月3日至9月30日，單筆消費滿200元加贈10點OPENPOINT點數回饋（每戶回饋上限100點），除此之外，還能疊加銀行優惠活動，於12月31日前週五至週日，icash Pay綁定指定信用卡／帳戶於Mister Donut、星巴克、鬍鬚張、迷客夏線上點餐等17大餐飲通路，單筆消費滿200元回饋10% OPENPOINT （每戶每月回饋上限150點），合計最高15%回饋，當月新戶首筆消費再加碼最高送100點。