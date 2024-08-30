(G)I-DLE小巨蛋演唱會「10萬人瘋搶加場」！3天3萬張點進去就沒了

南韓女團(G)I-DLE原定10月5日、6日一連2天在台北小巨蛋舉辦演唱會，日前宣布於10月4日加唱1天，門票本週一（8／26）先開放會員購買，今（30）日中午12點全面販售，根據《NOWnews今日新聞》計算，加場的1萬張門票約3分鐘賣完，主辦單位「KKLIVE」則表示同時在線搶購人數為10萬人；10月4日至6日的3天3萬張演唱會門票全數售罄，售票系統將會不時釋出「未結帳票券」，沒搶到的歌迷可隨時至系統查看。
(G)I-DLE的台北小巨蛋3場演出「全部採實名制購票」，今天除了開放「10月4日」加場門票，KKTIX也會把10月5日與10月6日場次的無效票劵（未結帳），於今天「同步釋出」重新販售，讓粉絲在時間場次等考量上，有更多的選擇。根據觀察，目前仍有極少數的「未結帳票券」釋出，粉絲可把握最後機會。
(G)I-DLE介紹 來台無數次「第一次在小巨蛋開專屬演唱會」
(G)I-DLE是「Cube娛樂」於2018年推出的女團，原本成員有薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華、穗珍，但穗珍在2021年捲入校園霸凌爭議，同年8月正式退團，目前(G)I-DLE為5人體制。她們的代表作包含《LATATA》、 《Oh my god》、 《TOMBOY》、《MY BAG》、《Nxde》、《Fate》、《Super Lady》、《Klaxon》，其中《Queencard》的諧音神似台語「阿嬤饋咖」，不僅該曲在台爆紅，「阿嬤饋咖」也一度成為台灣的流行語。
(G)I-DLE已不是第一次來台，她們曾在2018年訪台錄音樂節目《M! Countdown》、2023年首登小巨蛋錄製除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》，並於去年7月在台北舉辦2場演唱會，因為是在台的第一次專場演出，加上是台灣籍成員舒華第一次回家鄉「正式」表演，她當時感動到落淚，動容數萬名觀眾跟著哭，意義非凡。
今年3月，(G)I-DLE也曾來台南下高雄參加JTBC電視台的音樂節目《GOLDEN WAVE in TAIWAN》錄影，當時入場的4萬名觀眾中，就有一半是為她們而來；如今相隔7個月，(G)I-DLE將於10月5日、6日登上台北小巨蛋開唱，2萬張門票均完售，現在又確定加唱1天，可見無法擋的人氣魅力。
《2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN TAIPEI》演出資訊
演出時間：2024年10月4日（五）19：30【加場】
2024年10月5日（六）19：30
2024年10月6日（日）17：30
演出地點：台北小巨蛋（台北市南京東路四段2號）
票 價：6980、6380、6080、3880、3380、800（對號入座）
購票福利：6980／Sound Check Party
加場會員購票時間：2024年8月26日（一）12：00－23：59
加場一般售票時間：2024年8月30日（五）12：00
售票系統：KKTIX網站（演出全面實名制）
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(G)I-DLE介紹 來台無數次「第一次在小巨蛋開專屬演唱會」
(G)I-DLE是「Cube娛樂」於2018年推出的女團，原本成員有薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華、穗珍，但穗珍在2021年捲入校園霸凌爭議，同年8月正式退團，目前(G)I-DLE為5人體制。她們的代表作包含《LATATA》、 《Oh my god》、 《TOMBOY》、《MY BAG》、《Nxde》、《Fate》、《Super Lady》、《Klaxon》，其中《Queencard》的諧音神似台語「阿嬤饋咖」，不僅該曲在台爆紅，「阿嬤饋咖」也一度成為台灣的流行語。
(G)I-DLE已不是第一次來台，她們曾在2018年訪台錄音樂節目《M! Countdown》、2023年首登小巨蛋錄製除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》，並於去年7月在台北舉辦2場演唱會，因為是在台的第一次專場演出，加上是台灣籍成員舒華第一次回家鄉「正式」表演，她當時感動到落淚，動容數萬名觀眾跟著哭，意義非凡。
今年3月，(G)I-DLE也曾來台南下高雄參加JTBC電視台的音樂節目《GOLDEN WAVE in TAIWAN》錄影，當時入場的4萬名觀眾中，就有一半是為她們而來；如今相隔7個月，(G)I-DLE將於10月5日、6日登上台北小巨蛋開唱，2萬張門票均完售，現在又確定加唱1天，可見無法擋的人氣魅力。
《2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN TAIPEI》演出資訊
演出時間：2024年10月4日（五）19：30【加場】
2024年10月5日（六）19：30
2024年10月6日（日）17：30
演出地點：台北小巨蛋（台北市南京東路四段2號）
票 價：6980、6380、6080、3880、3380、800（對號入座）
購票福利：6980／Sound Check Party
加場會員購票時間：2024年8月26日（一）12：00－23：59
加場一般售票時間：2024年8月30日（五）12：00
售票系統：KKTIX網站（演出全面實名制）