重生更要動！罹癌後8成病友走路當運動　專家：5大核心都得練　　

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▲癌症希望基金會推出「癌後運動處方」，強調5大核心能力都要鍛鍊。（圖／癌症希望基金會提供）

根據最新癌登統計，台灣每年新增癌症患者超過12萬人。近年國際間發起「運動即良藥」訴求，指出癌後運動應納入癌後追蹤階段的「處方」，對此癌症希望基金會提出「癌後運動處方」，透過強化癌友「肌力、肌耐力、敏捷、平衡、心肺功能」5大核心能力，有效提升日常活動力。癌症希望基金會榮譽董事謝政毅醫師說，根據基金會與高雄醫學大學運動醫學系合作的調查顯示，癌後病友雖多有運動，但近8成偏好走路，且近6成沒有得到醫療人員建議運動的提醒，而另4成雖接受醫療人員建議，但建議也多為「走路」，代表醫療人員對於癌友運動的了解也有侷限。統計造成癌友的運動障礙原因，超過4成是治療後的不良反應，不過國際文獻顯示，其實運動可以降低癌症治療後的中、長期副作用，包括疲憊、淋巴水腫、睡眠品質不佳、焦慮憂鬱等。物理治療師林昭印指出，癌友在治療後運動常面臨「三不知」，包括不知「何時動」，許多癌友在治療結束後，不確定何時可以開始運動；不知「怎麼動」，即使想運動，卻擔心運動若動作不當反傷身，例如因胃癌切除1/3胃部的病友，不適合增加腹壓的訓練；不知「找誰動」，不知道哪裡有了解癌症相關限制或風險的專業教練提供指導。NSCA美國體能協會官方講師林冠廷強調，癌友運動不能只有動，需要「動之有道」，針對肌力、肌耐力、敏捷、平衡、心肺等5大核心能力加以鍛鍊，才能達到有效的運動。自2022年起，癌症希望基金會即與林冠廷合作，規劃為期3個月共12堂的「癌後運動處方」課程，迄今參與癌友已有20梯次，而從課後問卷調查結果可見，課後維持運動習慣的比例高達85%，疲憊與整體生活品質均獲得改善。癌症希望基金會表示，未來會持續開辦「癌後運動處方」專班，讓全台各縣市癌友都有機會透過專業教練的指導，以常訓代替長照，使身體能力更上層樓。