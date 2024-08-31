史瓦帝尼警察左小腿中彈　跨海來台求醫重返工作

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臺灣醫療外交再添新頁。友邦史瓦帝尼王國一名警察Mduduzi Mamba於鎮暴時遭受槍擊，左小腿嚴重開放性骨折，於當地治療後，兩年來雖可慢慢走路，但仍無法跑步，影響正常執勤。常駐史瓦帝尼的臺北醫學大學醫療團隊建議其來台治療。Mamba來台接受臺北醫學大學附設醫院治療後，運動功能逐步恢復，活動狀態明顯好轉。北醫附醫院長施俊明表示，臺灣醫療軟實力享譽全球，北醫附醫除了在國內持續提供民眾優質醫療服務外，亦於北醫大指導下，自2009年派遣醫療團於史國，深耕多年，展現"Taiwan Can Help"的精神。此次感謝外交部及駐史國大使館的指導與協助，促成這場跨國醫療援助，再次展現臺灣醫療實力，也厚植臺史醫療合作夥伴關係。39歲的Mamba三年前執勤時遭散彈槍擊中左小腿，導致左脛骨開放性骨折及大量骨骼缺損；經過三個月的石膏固定治療後，雖然能慢慢行走，但無法進行跑步等劇烈活動，也因此無法正常執勤。為了讓Mamba恢復運動能力，在外交部及駐史國大使館、北醫大及北醫附醫攜手合作下，Mamba於上月抵台接受治療，由北醫附醫骨科部醫師李建和團隊制定全方位治療計劃。醫師李建和指出，Mamba的X光檢查結果顯示，左小腿有骨折合併骨癒合不良，抵臺前也多次透過視訊會診，經過團隊評估，決定為其進行骨折缺損處補骨及骨癒合生長因子植入，並搭配肌腱沾黏處放鬆修復手術，改善骨癒合不良的情況。經過一個月的治療與照護，Mamba術後狀況良好，骨折部位的骨癒合情況達到預期效果，運動功能逐步恢復，已開始參與一些輕度活動，行走的靈活性和舒適度也逐步提升。李建和表示，Mamba目前整體健康狀況良好，對未來充滿希望，計劃在康復後重返工作崗位，繼續為保護國家和社會而努力；他對臺灣醫療團隊的醫療協助深表感激，亦對兩國間持續增進的合作和友誼充滿期待。