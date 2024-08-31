門前隱味開分店！牛肉麵便宜2成　1萬個位子搶光、現場排隊秘招曝

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▲門前隱味西門昆明店的座位是「致敬一蘭拉麵」，有著像自修教室的規劃。（圖／記者葉盛耀攝）

▲實際上網看訂位狀況，西門昆明店與西門漢口店的9月、10月座位幾乎已被搶光。（圖／翻攝網路畫面）

▲eslite hotel誠品行旅也推出牛肉麵外賣，其中「炙燒和牛頰牛肉麵｜雙人禮盒」，每盒720元。（圖／誠品行旅提供）

因為拿到的位子通常是要到2年後，因此被網友封為全台最難訂到的牛肉麵店「門前隱味」，去年9月剛遷新址到空軍三重一村後。如今業者又有新計劃，一次開設三家分店，兩家於台北西門、一家於台中。牛肉麵單價每碗279元，比總店還便宜2成。目前台北兩家店已開始營業迎接顧客，且8月27日正式開放訂位後，短短4天，兩家店2個月內共1萬個位子，已經幾乎全數被預訂光，僅剩一、兩個日子有零星座位，但是老闆Archer強調，沒預約的民眾，想吃的話建議也可到現場排隊，下午13:00、15:00、17:00、19:00四個時段，都很有機會可以吃得到。被封為全台最難訂的牛肉麵店「門前隱味」，即便去年搬到新址後，依舊是一位難求，想吃仍舊得等兩年。門前隱味的牛肉麵湯頭歸屬清爽口味，湯頭清甜，喝完後嘴唇會殘留膠黏感，足見膠質豐富；帶筋牛腱肉相當多塊，柔嫩略帶些許咬勁；麵條則可選擇細麵或寬麵。門前隱味此次開設新分店，還一次開設三家，老闆Archer提到：「原本想有4家，後來台北有一家店面考慮多時候覺得不適合，忍痛放棄。」如今門前隱味除了三重空軍一村總店之外，台北分店則有西門昆明店、西門漢口店兩家，兩家都已開始可以收客，而台中則有舊城店，目前裝潢才剛完竣。記者直擊最新開始營業的西門昆明店，店面「致敬一蘭拉麵」，L型吧台座位與一蘭拉麵一樣有著像個人自修教室的規格，同樣用上簾子與廚房隔開，送餐時拉起簾子，送完後又拉下，老闆Archer也笑說：「我就是要做『牛肉麵界的一蘭』。」菜單裡牛肉麵分有單點與套餐選項，另還有小菜、飲品等。另外麻辣牛肉麵則是309元，套餐價則為399~489元。門前隱味四家店都有開放線上訂位，台北兩家分店於8月27日開放之後，經過短短4天，9月、10月的位子已被搶光，等於兩家店共1萬多個位子已全數被訂完，記者上網實測，台北兩家店的確9月、10月兩個月的位子激進被搶光，僅剩一、兩個日子有零星座位預約制度上訂為每兩小時(12:00、14:00、16:00等)接一次客人，所以若有吃得較快的顧客離場後，也許可以騰出空檔接現場客人，Archer笑說：「因為西門有許多觀光客，我希望讓海外來的旅客也都有機會吃到。」而牛肉麵受歡迎的程度連飯店也來加入此市場，eslite hotel誠品行旅因應中秋節將來，選於飯店一樓的無國界料理餐廳The Chapter Café，推出「炙燒和牛頰牛肉麵｜雙人禮盒」，每盒720元，與「炙燒和牛頰牛肉麵和牛肉澄清湯細粉」套組優惠，每組590元。炙燒和牛頰牛肉麵標榜選用澳洲和牛精華軟嫩、富含膠質的臉頰肉部位，於淋上紅油後揉入炙燒手法將油脂巧妙轉化為銷魂的碳焙焦香，湯頭經過大量蔬菜、牛骨與嚴選香料等食材慢煨四小時成為紅燒牛肉湯，風味濃郁溫潤。即日起至9月20日，限量販售「炙燒和牛頰牛肉麵︱雙人禮盒」(2人份)，每盒720元。另推出「炙燒和牛頰牛肉麵+牛肉澄清湯細粉」套組優惠，每組590元的獨家禮遇，售完為止。