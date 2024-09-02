明道在中國「直播帶貨」狂撈10億　9月將回台灣見粉絲

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▲明道和汽水品牌合作。（圖／鏡藝宏海）

▲明道被品牌盛讚健康美形象很親民，也與品牌風格相近。（圖／鏡藝宏海）

明道自從將演藝事業轉往中國發展後，成為直播帶貨藝能界的流量王，6場直播就創近10億台幣營收，單場線上觀看人數高達800萬人，這也讓汽水品牌看中他的潛力，擔任年度合作男星，並宣告9月9日回台擔任品牌全球大使，和粉絲見面。明道去年在淘寶雙十一購物節期間，曾進行6場直播帶貨，銷售額逼近10億台幣，單場線上觀看人數高達800萬人，美妝和家電是他最厲害的品項，此外，去年9月明道也在阿里巴巴直播以「霸總到爸總」登微博熱搜榜，獲得了高達4億次的觀看次數。當時他與侯佩岑在淘寶直播時吸引了超過377萬名觀眾觀看。而與金鐘視帝張晨光合作直播6小時，明道和他也創下453萬觀眾觀看，且銷售總額逾新台幣1.2億。明道最經典的直播，就是2021年時，在抖音8小時內狂吸近9000萬台幣，湧入7萬1千張以上訂單，明道過程只吃了一個漢堡和上了一次廁所，被笑是憋尿帶貨大王，明道今年2024年持續發爐，即將與大陸流量小生肖戰、「國民弟弟」吳磊、《西太后》趙思露被遴選為百事可樂攜手合作的2024年度巨星。明道《王子變青蛙》、《天國的嫁衣》、《愛情魔法師》等深情霸總角色至今仍是當仁不讓的經典，品牌肯定他市場和觀眾心中的認可度極高，近日發布明道最新廣告短片中，安排他再以深植人心「霸總」身分的出場，搭配職人工作中的各種場景，一發布火速被瘋狂轉發。網友看到他入木三分演技和一身霸總西裝氣勢登場，都想念起他昔日經典，讚嘆說：「還是那個味兒！」不少人同時回覆「爺青回」，來表示看到自己對以前的記憶再次出現的興奮心情。時尚品牌COZY PUNCH更力邀明道成為全球大使，明道知情後，感動說，「謝謝廠商的愛戴，我很欣賞劉本謙先生企業家精神。我工作一向盡心盡力，接下來也會更加倍的完成使命，9月9日一定回台和大家見面。」