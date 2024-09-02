全嘉都是作家「畢」修課　19位平均63歲種子講師展開第三人生！

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▲結業成員中，完成自傳書後人生思路打開的榛果老師表示「希望自己還能為嘉義市做什麼。（圖／嘉義市政府衛生局提供）

▲結業學員，綽號「嬸婆」的景伯大哥用緣聚嘉義市三部曲「結緣、續緣、擴緣」，感謝每個人。（圖／嘉義市政府衛生局提供）

▲嘉義市政府衛生局局長廖育瑋表示，每位講師種子都有精彩的生命故事，是社會的寶貴資產。（圖／嘉義市政府衛生局提供）

嘉義市政府衛生局舉辦「全嘉都是作家」系列活動，為培養嘉義市在地自傳書講師，自8月3日至9月1日辦理種子講師培訓課程，歷經10天共50小時課程，共培訓19位來自各行各業的自傳書種子講師，平均年齡為63歲，其中更有3位已經高齡74歲，展現勇壯態度，發揮勇壯精神。今(9/1)日於嘉義大學林森校區辦理結業式，種子講師們穿上學士服拍畢業照，接受好友家人祝福，由衛生局廖育瑋局長進行撥穗禮及頒發結業證書，現場氣氛溫馨熱鬧。這門專為嘉義市勇壯族打造的自傳書必修課，以《嘉書》自傳書作為課程教材，聚焦上台的口語表達、台風、簡報製作、教學與引導力等全方位教學能力，並透過實戰教學與回饋，讓學員教學相長。本次完訓19位講師，除了展現高效自我探索能力，也發展出各自獨特教學風格，更在課程分享中佳句名言不斷，立志成為終身學習楷模的學習長、也有完成自傳書後人生思路打開的榛果老師「希望自己還能為嘉義市做什麼」、妙妙老師昇華《嘉書》定義「來自嘉義市民的回憶」、綽號「嬸婆」景伯大哥用緣聚嘉義市三部曲「結緣、續緣、擴緣」，感謝每一次的相遇，未來將運用課程所學，深入社區帶領全「嘉」人立傳。嘉義市政府衛生局廖育瑋局長表示，每位種子講師都有精彩的生命故事，是社會的寶貴資產，如今退休後仍保持學習熱情，勇於向第三人生挑戰，不僅自己能寫自傳，更能活用課程教材內化將「全嘉都是作家」願景傳遞到各個不同領域，「把自己活成一道光，因為你不知道，誰會藉著你的光，走出了黑暗…請相信自己的力量，因為你不知道，誰會因為相信你，開始相信了自己。」引用印度詩人泰戈爾〈用生命影響生命〉詩詞獻給每一位種子講師，期待更多勇壯世代為自己立傳也為家族立傳。嘉義市政府衛生局推動「樂齡勇壯城」多項創新作為發揮社會影響力，日前以「嘉義市勇壯潮實力」為題首次參與2024「第四屆TSAA台灣永續行動獎」，運用全國首創「STRONG」倡議模組，以全嘉動起來(運動)、全嘉樂起來(音樂)及全嘉都是作家(藝文寫作)打造多元共融的社會環境，實踐SDGs3健康與福祉，於全國230家企業及組織507件方案中脫穎而出，勇奪非營利事業組金級獎最高肯定，顯示衛生局率先跳脫公衛框架，鼓勵中壯年、銀髮族勇於創造、追求夢想，服務方案具擴散性、可行性以及實證基礎。