▲WayV將於11月9日在台開唱,但中國籍成員昀昀因為在家鄉拍戲關係,缺席此次的巡迴演出。(圖/iMe TW)

南韓「SM娛樂」旗下男團NCT的第四支分隊WayV(威神V),由錕、Ten、昀昀、肖俊、Hendery、揚揚等6人組成,除了在中國拍戲的昀昀,其他5位成員將首度來台,11月9日在「新北市工商展覽中心」舉辦亞洲巡迴演唱會《2024 WayV CONCERT [ON THE Way] IN TAIPEI》,票價、售票日期今(2)日全數公開,最貴4999元,最便宜3800元,9月21日週六中午12點在「拓元售票系統」開賣。