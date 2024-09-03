特企／三次配息皆0.102元！美非投等債00945B更勝月配股票型ETF

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凱基推出的月配息美國非投等債ETF「00945B」正式公布配息，延續前兩次水準，預計每受益權單位配發0.102元，除息日落在9月19日，最後買進日為9月18日，大約10月16日發放收益。「00945B」具有收益平準金機制，這也是為何能穩定配發股利的重要基礎。根據8月29日的淨值組成來看，基本面額15元，收益平準金為0.1338元，就比本次發放的0.102元還多。此刻想投資債券正是最好時機，因為美國聯準會主席鮑爾才釋出訊號，九月有可能降息，外界多半認為可能會降一碼。降息消息一出，刺激債券市場，目前還沒飆漲。外界預估，9月19日FED將公布是否降息，在那之前債券價格可能升高。至於哪些種類債券比較夯呢? 若降息的話，債券殖利率排行第一名為非投等債，其次是投等債，最後則是公債。顯示此刻入手00945B是個好選擇。尤其現在股市處於高點，加上之前動盪不斷，建議可分配資金到債市避險。以月配股票型ETF來比較，00939的前兩次配息分別為0.063及0.06，而00940前兩次配息則都是0.05元。00945B光是一次配息0.102元，就跟兩檔股票型ETF兩個月的股息差不多。00945B用好成績證明自身實力。00945B追蹤的是彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數，該指數在2024年的殖利率7.26%的水準。而00945B鎖定的都是BB跟B級債券，兩種評級的債券在2018~2019年FED預防性降息的時刻，年度報酬都比公債還有投等債還要高。至於歷史資料更呈現，1983年-2024年，BB級跟B級的債券，年化報酬率都比非投等債的CCC級還有投資等級的AAA級更高，顯示BB&B級的長期表現更為出色。00945B憑藉著親民的入手價，穩定的現金流，加上降息循環啟動，逐漸在債券市場佔有一席之地。不僅能避險，還有望賺取資本利得，是一檔能攻能守的債券ETF。PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險