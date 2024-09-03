aespa演唱會Cue歌迷跳舞「後排粉絲假髮被扯下」　萬人：笑出豬聲

南韓「SM娛樂」旗下女團aespa由Giselle、Ningning（寧寧）、Karina 、Winter等4人組成，她們正在世界各地舉辦巡迴演唱會《SYNK : Parallel Line》，昨（2）日到澳洲墨爾本的「羅德拉沃競技場」開唱，在安可前Cue台下歌迷秀舞技的環節，有一位粉絲的假髮不慎被選中的歌迷「弄掉」，尷尬畫面全被大螢幕播出去，笑翻全場觀眾。
aespa這次的巡迴演唱會，當唱完《Armageddon》後，成員就會到後台換裝，此時全場就會玩起「點播跳舞」，當導播照到觀眾席的粉絲，當事人就要依照播出的音樂表演；台灣的3天場次中，被選中的都是名人，包含第一天的王彩樺、第二天的Joeman、第三天的蔡哥，3人被Cue到「臨危不亂的亂舞」模樣，笑翻3天前來觀賞的2.7萬名歌迷。
她們的演出在8月底前進澳洲雪梨、墨爾本，結尾環節按照慣例Cue觀眾一枝獨秀，一位女歌迷被選中表演《Spicy》，當她熱情且賣力獨舞時，後面的金髮歌迷「頭髮立即往後掉」，導致戴金色假髮的事實搞得全場都知情，引起萬人大笑，掉假髮的當事人臉上則是露出尷尬又不失禮貌的微笑。
該支影音瘋傳社群平台，網友見狀跟著笑翻：「跳舞的真的要跟他抱歉耶」、「真的超好笑」、「超級好笑，但當事人一定氣瘋」、「我有看到超好笑快要笑死」、「笑出豬聲」，討論相當熱烈。
aespa介紹 與IVE、NewJeans並列「四代女團三大天王」
aespa是由韓國Karina和Winter、日本Giselle、中國Ningning（寧寧）等3個國家的4位團員組成，她們是「SM娛樂」繼2014年的Red Velvet後，相隔6年再度推出的女子團體，於2020年發行單曲《Black Mamba》出道，是南韓「第四代女團」之一，和IVE、NewJeans並列「四代女團三大天王」。
她們2021年推出洗腦作品《Next Level》傳唱度極高，囊括「Melon Music Awards（MMA）」年度歌曲、「MAMA」最佳女團舞蹈表演獎、「金唱片獎」音源大賞等殊榮，與尹汝貞、劉在錫、BTS防彈少年團一起被選為「年度人物」之一。而aespa的新歌《Supernova》是目前最火紅的歌曲，許多網友都爭相拍成短影音上傳TikTok、IG。
aespa也創下四代女團歷史上最高專輯銷量數據，從2021年到2023年連續3年成為四代女團中，專輯初動銷量第一名，亦是史上首次有兩張專輯達成初動百萬銷量；2023年發行的《MY WORLD》更達到月銷量200萬張，驚人的名氣都曾讓娛樂龍頭「HYBE」的創辦人房時赫威脅「NewJeans之母」閔熙珍「NewJeans要踩爛aespa」，驗證aespa非凡魅力。
aespa小檔案：
成 員： Karina🇰🇷、Winter🇰🇷、Giselle🇯🇵、Ningning🇨🇳
公 司：SM娛樂
出道日：2020年11月17日
代表作：
《Next Level》
《Savage》
《Spicy》
《Drama》
《Supernova》
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她們的演出在8月底前進澳洲雪梨、墨爾本，結尾環節按照慣例Cue觀眾一枝獨秀，一位女歌迷被選中表演《Spicy》，當她熱情且賣力獨舞時，後面的金髮歌迷「頭髮立即往後掉」，導致戴金色假髮的事實搞得全場都知情，引起萬人大笑，掉假髮的當事人臉上則是露出尷尬又不失禮貌的微笑。
該支影音瘋傳社群平台，網友見狀跟著笑翻：「跳舞的真的要跟他抱歉耶」、「真的超好笑」、「超級好笑，但當事人一定氣瘋」、「我有看到超好笑快要笑死」、「笑出豬聲」，討論相當熱烈。
aespa介紹 與IVE、NewJeans並列「四代女團三大天王」
aespa是由韓國Karina和Winter、日本Giselle、中國Ningning（寧寧）等3個國家的4位團員組成，她們是「SM娛樂」繼2014年的Red Velvet後，相隔6年再度推出的女子團體，於2020年發行單曲《Black Mamba》出道，是南韓「第四代女團」之一，和IVE、NewJeans並列「四代女團三大天王」。
她們2021年推出洗腦作品《Next Level》傳唱度極高，囊括「Melon Music Awards（MMA）」年度歌曲、「MAMA」最佳女團舞蹈表演獎、「金唱片獎」音源大賞等殊榮，與尹汝貞、劉在錫、BTS防彈少年團一起被選為「年度人物」之一。而aespa的新歌《Supernova》是目前最火紅的歌曲，許多網友都爭相拍成短影音上傳TikTok、IG。
aespa也創下四代女團歷史上最高專輯銷量數據，從2021年到2023年連續3年成為四代女團中，專輯初動銷量第一名，亦是史上首次有兩張專輯達成初動百萬銷量；2023年發行的《MY WORLD》更達到月銷量200萬張，驚人的名氣都曾讓娛樂龍頭「HYBE」的創辦人房時赫威脅「NewJeans之母」閔熙珍「NewJeans要踩爛aespa」，驗證aespa非凡魅力。
aespa小檔案：
成 員： Karina🇰🇷、Winter🇰🇷、Giselle🇯🇵、Ningning🇨🇳
公 司：SM娛樂
出道日：2020年11月17日
代表作：
《Next Level》
《Savage》
《Spicy》
《Drama》
《Supernova》