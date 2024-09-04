特企／110公斤肥胖糖友用藥成功瘦身又逆轉糖尿病　靠一物維持

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▲台大醫院新竹台大分院代謝內分泌科范綱志主任提醒，這類患者若能從體重控制下手，通常三高數值都能明顯改善、還有機會逆轉糖尿病。（圖／諾和諾德藥廠提供）

近來有越來越多因血糖異常的患者從健檢後求診，特色都是年紀輕輕、糖化血色素過高且有體重超標的問題，時常還伴隨如血脂、血壓等數值異常，台大醫院新竹台大分院代謝內分泌科范綱志主任提醒，這類患者若能從體重控制下手，通常三高數值都能明顯改善、還有機會逆轉糖尿病。近期，診間就有一位40歲出頭的科技新貴，體重110公斤，BMI（身體質量指數）已經超過30 Kg/m2 且糖化血色素高達9%，高出正常值5.6%許多，確診為糖胖症。經過醫病互相討論，患者除了開始積極改變生活型態、飲食管理、使用健保給付之降糖藥物，還搭配兼具體重下降以及血糖控制的自費口服降糖藥物治療，在這過程中，患者也主動進行血糖監控，短期配戴連續葡萄糖監測管理血糖，積極調整飲食及生活型態，經過約半年後，體重降幅高達近17公斤，血糖值隨之下降，趨近正常值，病人狀況穩定後，降糖藥物逐漸遞減，目前已經過了九個月後仍維持良好之血糖管理。范綱志主任補充，「這類患者需要積極提供個人化的精準糖尿病衛教並搭配合適藥物介入治療，由於他年紀輕，剛確診不久，若能針對體重有效控制，就能改善血糖、甚至逆轉疾病。」根據研究顯示，糖胖症患者減重5%可以改善血糖與共病、體重減輕10%可以減少藥量、減輕15%更有機會逆轉糖尿病，不再用藥。范綱志主任進一步說明，針對糖胖症患者，會以第一線標準藥物二甲雙胍類(Metformin) 再依照患者需要減輕體重的幅度或是否有其他共病管理的需求來選擇藥物，例如口服與針劑的腸泌素(GLP-1)或口服排糖藥(SGLT-2)。醫院內實施醫病共享決策，透過衛教說明，針對患者的治療目標與期待、用藥方便性等不同面向與患者討論個人化的治療方案。「但若只依賴藥物的效果，卻沒有良好的生活習慣，一段時間之後仍可能會復胖或是血糖失控！」范綱志主任說明，除藥物外，臨床上也會運用連續葡萄糖監測，以科技輔助患者，讓患者即時了解各類食物、進食份量或運動對於自身血糖的影響。「很多糖胖症患者都是長年不健康的飲食生活習慣所致，在透過自費藥物減重後，為了小心翼翼維持瘦身、降糖後的好效果，許多患者願意自費配戴一段時間的連續葡萄糖監測，透過即時的血糖監測了解自身進食的時間、量、食物的種類對血糖的影響。」就有患者發現早餐食用過多的燕麥飲，讓他血糖超過目標值，也有患者發現晚餐後血糖數值較易上升，開始注意晚餐澱粉份量並搭配運動幫助血糖回穩。范綱志主任提醒，糖胖症為糖尿病合併肥胖症，比起單純的糖尿病患者，有肥胖問題的患者胰島素阻抗性更高，血糖更難控制，風險也不只單一面向，心血管、腎臟、神經併發症風險都比未過重之糖尿病患者還要高，更會提升死亡的風險，不可不慎。