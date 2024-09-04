特企／FANCL MCO速淨卸粧油　限時優惠單瓶最低$360 全品項43折起

來自日本的無添加領導品牌FANCL，歡慶經典明星品「MCO速淨卸粧油」全球銷量突破1億瓶，破天荒推出3瓶限時優惠，平均單瓶竟只要NT$360，立享43折！為回饋廣大鐵粉的支持與厚愛，FANCL全品項也加碼同慶，包含深獲好評的「三肽膠原蛋白飲料」、「淨膚柔滑潔顏粉」、「日常護理系列」等人氣商品，全數祭出前所未有、登台以來最深折扣，最低下殺至45折，無需出國就能輕鬆入手FANCL不用防腐劑、安心高效的保養品與營養補充品，機會難得，千萬要把握！
「MCO速淨卸粧油」 3瓶限時優惠 平均單瓶只要NT$360
完美膚質始於卸粧，入手日本No.1*「MCO速淨卸粧油」就趁現在！歡慶銷量突破1億瓶^，限時推出MCO速淨卸粧油買3瓶優惠，平均單瓶只要NT$360，優惠稀有，錯過不再，趕緊趁特惠活動買起來！
全品項加碼同慶 最低45折起 FANCL全台門市櫃點、官網、iFANCL App線上商店 同享優惠
這波歡慶活動除了「MCO速淨卸粧油」，FANCL全品項也加入同慶，折扣最低45折起，於FANCL全台官方直營門市、百貨櫃點、官方網站、iFANCL TW App線上商店限定發售！更棒的是，即日起至10／31，單筆消費滿NT$10,000還可升等VIP，全年享額外9折優惠！不論是FANCL鐵粉或是觀望以久、遲遲未入手的新朋友們，都絕對別錯過此超值折扣活動！
About FANCL
FANCL是日本不用防腐劑保養品及營養補充品品牌，現為東京證券交易所主板上市公司，每年營業額達10億美元。成立於1980年，FANCL擁有世界最先進的科研和生產技術，創製出不用防腐劑的美容及營養補充品，杜絕一般含防腐劑等刺激性化學物質的美容產品所引起的肌膚問題，獲日本多個權威機構檢定認可，在業界中穩佔世界領導地位。
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About FANCL
FANCL是日本不用防腐劑保養品及營養補充品品牌，現為東京證券交易所主板上市公司，每年營業額達10億美元。成立於1980年，FANCL擁有世界最先進的科研和生產技術，創製出不用防腐劑的美容及營養補充品，杜絕一般含防腐劑等刺激性化學物質的美容產品所引起的肌膚問題，獲日本多個權威機構檢定認可，在業界中穩佔世界領導地位。