特企／濃郁的真起司餅你吃過了嗎？起司含量15%　只用5種原料製作

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繼2023年上市、全聯年度熱銷、將每日鮮採台灣青蔥揉進麵糰裡的「真蔥餅」之後，廠商又一次大膽推出使用起司含量高達15%的驚喜美味~「真起司餅」。這次推出的真起司餅，除了在每一片蘇打餅中都添加高達了15%的荷蘭起司外，還延續了真系列的堅持，一口氣將濃郁鹹香的起司通通揉進麵糰裡烘烤，並且堅持不用人工膨發劑，而是採用成本較高又耗時的酵母進行發酵。製程中讓麵糰充分發酵後再經過精準溫控的細心烘烤，生產出來的每一片真起司餅都能讓您感受酥脆鹹香的口感與濃郁溫潤的美味層次。近年來因國人愈來愈重視食品的安全與營養價值，加上生活忙碌與單身化的趨勢，讓代用餐食品需求持續增加。且自2020年起，台灣烘焙食品產業每年都以將近1成的趨勢在增長，通路貨架上的各式餅乾與休閒食品選擇也愈來愈多。故我們可以明顯感受方便、少添加且鹹香美味的蘇打餅是不少消費者的代餐與休閒食品首選。9月6號在全聯獨家上市的真起司餅，使用高達15%的起司、簡單的五種原料、不添加防腐劑與人工香料，讓消費者隨時都能享受到最純粹的美味。9月6日起至全聯購買即可享新品優惠價$89元。◆產品規格：160公克(16公克X10份)◆上市日期：2024年9月6日◆銷售通路：全聯獨家◆銷售價格：新品優惠價$89(原價$99)◆商品特色:●添加15%荷蘭濃郁起司，滿滿濃郁起司●酵母發酵餅體，酥脆不油膩●成分單純，製成簡單●無添加防腐劑及人工香料