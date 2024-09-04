尋找9/28壽星！1.7折住星級飯店超美景觀套房　1680元有烤鴨兩吃

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▲寒軒國際飯店於9月28日至9月30日三天祭出快閃優惠，43樓餐廳觀海軒招牌「經典片皮鴨 二吃」原價2,800元 ，6折只要1680元，限定3天優惠日下訂，可於10月到店使用該優惠。（圖／寒軒國際飯店提供）

▲台南晶英酒店慶祝十週年住房專案大打價格戰，包含雙人入住不含早餐每晚4,299元起，四人成行，入住台南晶英每晚僅需6,500元起，就能獲贈捷絲旅台南虎山館同等房型住宿券。（圖／台南晶英提供）

▲台南晶英歡迎十週年，推出許多優惠活動，包含ROBIN'S鐵板燒饕客若身份證字號有「1跟0」、或名字發音同「壹零」，於9月14日、15日兩天可用10元加價自助式沙拉吧。（圖／台南晶英提供）

高雄寒軒國際大飯店將於9月28日迎來20週年慶，飯店推出一系列客房與餐飲活動，9月起邀請民眾同享週年慶專屬優惠，另外，928當天也將推出快閃優惠，當日壽星可以1.7折價格，即3928元入住原價2萬3100元的「寒軒套房」。另外9月28日至9月30日三天可搶優惠，用6折價、即1,680元吃到烤鴨兩吃，限定於10月整個月使用該優惠。而台南晶英酒店則是歡慶十歲，呼喚身份證字號有「1跟0」、或名字發音同「壹零」的消費者，可於9月14、15日期間以10元加價購買龍蝦料理或自助式沙拉吧吃到飽位在高雄市政府對面的高雄寒軒國際大飯店邁入 20 週年，推出多重優惠，，寒軒套房有22坪大，最大賣點是有270度、三面觀景落地窗，提供房內充足的採光與絕佳景觀視野。當月壽星入住不限房型，也可免費升等房型一階。此外，9月28日至9月30日三天將祭出超狂快閃優惠，；寒軒國際大飯店以中式宴席聞名，週年慶更推出價值1萬3,800 的包廂宴席，超值回饋價每桌只要9999元 ，為感謝老顧客們 20 年來的支持，饕客們可於10月1日至11月30日訂席使用。9月28日寒軒國際大飯店以將在一樓戶外舉行愛心捐血公益活動，凡當天參加捐血活動，將贈寒軒餐旅事業集團餐飲抵用券乙張，可於寒軒國際大飯店與同集團的高雄商旅、寒軒和平店三店擇一使用，數量有限，送完為止。另外，台南晶英酒店則是歡慶十歲，推出晶YEAH「拾」光專案，四人出遊入住台南晶英酒店將加贈捷絲旅台南虎山館住宿券，若正好計畫三天兩夜旅程，等於每人每晚只要812元就可以來趟愜意小旅行。另外還呼喚身份證字號有「1跟0」、或名字發音同「壹零」的消費者，可於9月14、15日期間以10元加價購買或直接購買指定商品，像是，另外還有塔皮酥脆內餡香濃的手工千層蛋塔、蜜香卡茲Q餅等，都可於限定時間直接以10元購得，每日兌換商品數量有限，售完為止。還有抽獎活動，有機會9月15日當天直達頂樓入住豪華46坪晶英套房，感受極致體驗。