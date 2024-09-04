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尋找9/28壽星！1.7折住星級飯店超美景觀套房　1680元有烤鴨兩吃

記者葉盛耀/綜合報導

▲寒軒國際飯店9月28日迎來20週年，推出928當天壽星可以1.7折價格，即3928元，入住原價2萬3100元、擁有270度三面落地窗的「寒軒套房」。（圖／寒軒國際飯店提供）
▲寒軒國際飯店9月28日迎來20週年，推出928當天壽星可以1.7折價格，即3928元，入住原價2萬3100元、擁有270度三面落地窗的「寒軒套房」。（圖／寒軒國際飯店提供）
高雄寒軒國際大飯店將於9月28日迎來20週年慶，飯店推出一系列客房與餐飲活動，9月起邀請民眾同享週年慶專屬優惠，另外，928當天也將推出快閃優惠，當日壽星可以1.7折價格，即3928元入住原價2萬3100元的「寒軒套房」。另外9月28日至9月30日三天可搶優惠，用6折價、即1,680元吃到烤鴨兩吃，限定於10月整個月使用該優惠。而台南晶英酒店則是歡慶十歲，呼喚身份證字號有「1跟0」、或名字發音同「壹零」的消費者，可於9月14、15日期間以10元加價購買龍蝦料理或自助式沙拉吧吃到飽

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位在高雄市政府對面的高雄寒軒國際大飯店邁入 20 週年，推出多重優惠，9月28日當日壽星本人入住，享原價2萬3,100元的「寒軒套房」尊榮價只要3928元，將近1.7折的超低優惠，寒軒套房有22坪大，最大賣點是有270度、三面觀景落地窗，提供房內充足的採光與絕佳景觀視野。當月壽星入住不限房型，也可免費升等房型一階。

此外，9月28日至9月30日三天將祭出超狂快閃優惠，觀海軒招牌「經典片皮鴨 二吃」原價2,800元 ，6折只要1680元，限定3天優惠日下訂，可於10月1日至10月31日限來店享用；寒軒國際大飯店以中式宴席聞名，週年慶更推出價值1萬3,800 的包廂宴席，超值回饋價每桌只要9999元 ，為感謝老顧客們 20 年來的支持，饕客們可於10月1日至11月30日訂席使用。

▲寒軒國際飯店於9月28日至9月30日三天祭出快閃優惠，43樓餐廳觀海軒招牌「經典片皮鴨 二吃」原價2,800元 ，6折只要1680元，限定3天優惠日下訂，可於10月到店使用該優惠。（圖／寒軒國際飯店提供）
▲寒軒國際飯店於9月28日至9月30日三天祭出快閃優惠，43樓餐廳觀海軒招牌「經典片皮鴨 二吃」原價2,800元 ，6折只要1680元，限定3天優惠日下訂，可於10月到店使用該優惠。（圖／寒軒國際飯店提供）
9月28日寒軒國際大飯店以將在一樓戶外舉行愛心捐血公益活動，凡當天參加捐血活動，將贈寒軒餐旅事業集團餐飲抵用券乙張，可於寒軒國際大飯店與同集團的高雄商旅、寒軒和平店三店擇一使用，數量有限，送完為止。

另外，台南晶英酒店則是歡慶十歲，推出晶YEAH「拾」光專案，四人出遊入住台南晶英酒店將加贈捷絲旅台南虎山館住宿券，若正好計畫三天兩夜旅程，等於每人每晚只要812元就可以來趟愜意小旅行。

▲台南晶英酒店慶祝十週年住房專案大打價格戰，包含雙人入住不含早餐每晚4,299元起，四人成行，入住台南晶英每晚僅需6,500元起，就能獲贈捷絲旅台南虎山館同等房型住宿券。（圖／台南晶英提供）
▲台南晶英酒店慶祝十週年住房專案大打價格戰，包含雙人入住不含早餐每晚4,299元起，四人成行，入住台南晶英每晚僅需6,500元起，就能獲贈捷絲旅台南虎山館同等房型住宿券。（圖／台南晶英提供）
另外還呼喚身份證字號有「1跟0」、或名字發音同「壹零」的消費者，可於9月14、15日期間以10元加價購買或直接購買指定商品，像是ROBIN’S牛排館只要加價10元就可以有龍蝦料理，ROBIN’S鐵板燒也只要加價10元就可以有自助式沙拉吧吃到飽，另外還有塔皮酥脆內餡香濃的手工千層蛋塔、蜜香卡茲Q餅等，都可於限定時間直接以10元購得，每日兌換商品數量有限，售完為止。還有抽獎活動，有機會9月15日當天直達頂樓入住豪華46坪晶英套房，感受極致體驗。

▲台南晶英歡迎十週年，推出許多優惠活動，包含ROBIN'S鐵板燒饕客若身份證字號有「1跟0」、或名字發音同「壹零」，於9月14日、15日兩天可用10元加價自助式沙拉吧。（圖／台南晶英提供）
▲台南晶英歡迎十週年，推出許多優惠活動，包含ROBIN'S鐵板燒饕客若身份證字號有「1跟0」、或名字發音同「壹零」，於9月14日、15日兩天可用10元加價自助式沙拉吧。（圖／台南晶英提供）

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